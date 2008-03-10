700 اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره رادیو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوری برگزاری جشنواره رادیو را شروع سال جدید رادیو برشمرد و گفت: "ما از شش ماه پیش فعالیت خود را برای جشنواره رادیو آغاز کردیم و فراخوان جشنواره به چهار زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و فارسی منتشر شد. همچنین اقدام به راه‌اندازی سایت جشنواره به چهار زبان کردیم."

وی در ادامه افزود: "هر سال شرکت‌کنندگان برای ارسال آثار از طریق پست مشکلات زیادی داشتند، اما یکی از ویژگی‌های برجسته امسال ارسال برنامه‌ها از طریق سایت جشنواره با هر میزان دقیقه برنامه است. همچنین مخاطبان می‌توانند اطلاعات جامعی از سایت دریافت کنند. البته در سایت فقط اطلاع‌رسانی نکردیم و سعی کردیم فرهنگ ایران را به مخاطب منتقل کنیم."

دبیر جشنواره رادیو با اشاره به نشریه صدای ماندگار جشنواره رادیو گفت: "این نشریه به طور مرتب هر دو هفته یکبار با زبان فارسی و انگلیسی چاپ می‌شود. نشریه فقط اطلاع‌رسانی نیست، بلکه به شکل کاربردی به موضوعات و بخش‌های مختلف جشنواره پرداخته و هر بار یکی از بخش‌های جشنواره را معرفی کرده است."

نوری خاطرنشان ساخت: "رادیو تئاتر یکی دیگر از بخش‌هایی بود که به آن پرداختیم. تفاوت نمایش رادیویی با رادیو تئاتر در این است که در رادیو تئاتر نمایش روی سن بدون گریم و لباس اجرا می‌شود، نه در استودیو. در نشریه صدای ماندگار سعی کرده‌ایم تمام بخش‌ها را توضیح دهیم. به عنوان نمونه در بخش کودک با نویسندگان کودک صحبت کردیم."

وی دلیل انتخاب شعار رادیو صدای فرهنگ‌ها را نمادی برای معرفی کشور ذکر کرد و گفت: "تاکنون شعار جشنواره صرفا به رادیو محدود می‌شد، اما با این شعار سعی کردیم فرهنگ کشور را معرفی کنیم. در جشنواره چهار موضوع صلح و دوستی، فرهنگ و ادبیات ایران زمین به مناسبت سال رودکی، مولانا و وحدت جهان اسلام، مفاخر و هویت اسلام را انتخاب کردیم."

دبیر جشنواره رادیو با اشاره به جوایز نهمین دوره جشنواره گفت: "یونسکو جایزه سه موضوع اول را به عهده گرفته و نشان ویژه اهدا می‌کند. دفتر آیسسکو جایزه نقدی و لوح تقدیر به موضوع مفاخر جهان اسلام و فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران به بهترین برنامه مولانا جایزه می‌دهند. برای صلح و دوستی هم تلاش می‌کنیم یکی از مسئولان عالیرتبه نظام جایزه را اهدا کند."

نوری با اشاره به 700 اثر ارسالی به دبیرخانه نهمین جشنواره رادیو گفت: "از این میان 210 اثر از مراکز صدا و سیما بود که بالاترین اثر از استان مازندران با 17 اثر و کمترین آن از آبادان و کیش با یک برنامه بود. 200 برنامه خارجی هم ارسال شد و فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا، ژاپن، یونان، انگلیس و آفریقای جنوبی برای اولین‌بار در جشنواره رادیو شرکت کردند."

دبیر جشنواره رادیو راه‌اندازی بانک اطلاعات جشنواره را یکی از ویژگی‌های مثبت آن دانست و گفت: "هیئت‌ انتخاب جشنواره شش گروه پنج نفری است. 10 داور آثار را قضاوت می‌کنند که پنج نفر آنها خارجی و پنح نفر ایرانی شامل ترکی مدیر سابق رادیو فرهنگ، جهانی مدیر رادیو پیام، شریف‌خدایی مدیر کل نمایش رادیویی، قارونی معاون آموزشی دانشکده صدا و سیما و موسی بیدج ادیب و نویسنده هستند."

نوری خاطرنشان ساخت: "جشنواره از 31 اردیبهشت تا دوم خرداد در اصفهان برگزار می‌شود و مکان اصلی برپایی نشست‌ها سالن عباسی هتل عباسی است. امسال تلاش می‌کنیم نمادی هم برای جشنواره رادیو طراحی کنیم و به عنوان تندیس به برگزیدگان اهدا شود."

وی با اشاره به برگزاری اولین اجلاس بین‌المللی رادیو همزمان با نهمین جشنواره رادیو گفت: "پیشنهاد برگزاری این اجلاس در ایران را ABU مطرح کرد. این نخستین اجلاس رادیو در منطقه غرب آسیا و قرار است هر سال در ایران برگزار شود. در واقع برگزارکننده اصلی ABU است. در این اجلاس 28 سخنران شامل 18 خارجی داریم."

دبیر جشنواره رادیو افزود: "افول یا حیات دوباره رادیو، پخش رادیو اینترنتی از موبایل، رادیو و خانواده، مدیریت رادیو، تاثیر رادیو بر زندگی روزمره و پیشرفت رادیو در آسیای غرب از مباحث اجلاس است. در این اجلاس پنج مهمان ویژه از ABU حضور دارند و در مجموع 100 مهمان خارجی داریم. شعار اجلاس رادیو هم رادیو فراتر از قرن است."

مریم جلالی مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هم در بخشی از این نشست گفت: "جشنواره امسال کاملاً بین‌المللی است. رادیو در دنیای امروز کارکردهایی ویژه پیدا کرده و امسال سعی می‌کنیم تعامل خود را با نمایندگان خبرگزاری‌ها و مطبوعات بیشتر کنیم."