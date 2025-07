جدول ۲. بهترین امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در چهار هدف برتر نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در سال ۲۰۲۵ میلادی

نام مؤسسه بهترین امتیازهای کسب‌شده شماره هدف امتیاز مؤسسه شماره هدف امتیاز مؤسسه شماره هدف امتیاز مؤسسه شماره هدف امتیاز مؤسسه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰ ۸۱. ۷ ۳ ۸۲. ۵ ۴ ۷۷. ۴ ۱۷ ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ دانشگاه الزهرا (س) ۵ ۶۸. ۵ ۸ ۶۹. ۵ – ۷۴. ۸ ۶ ۵۱. ۴ – ۵۶. ۰ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴ ۷۵. ۳ ۳ ۶۶. ۳ – ۷۰. ۶ ۵ ۴۹. ۹ – ۵۶. ۰ ۱۷ ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ ۸۴. ۶ ۹ ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ ۱ ۵۷. ۶ – ۶۲. ۴ ۱۷ ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۳ ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ ۹ ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ ۸ ۶۲. ۱ – ۶۵. ۳ ۱۷ ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۴ ۶۸. ۴ – ۷۴. ۲ ۳ ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ ۱۰ ۶۲. ۵ – ۶۸. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه شهید بهشتی ۹ ۹۷. ۲ ۷ ۵۶. ۸ – ۶۰. ۷ ۱۰ ۵۷. ۳ – ۶۲. ۴ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه تهران ۹ ۷۰. ۸ – ۸۰. ۵ ۲ ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ ۸ ۴۵. ۹ – ۵۴. ۷ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳ ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ ۱۰ ۵۷. ۳ – ۶۲. ۴ ۱ ۵۷. ۶ – ۶۲. ۴ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه تربیت مدرس ۹ ۸۰. ۷ – ۹۲. ۳ ۶ ۵۶. ۵ – ۶۴. ۳ ۷ ۳۷. ۸ – ۴۵. ۶ ۱۷ ۴۴. ۸ – ۵۸. ۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹ ۹۸. ۳ ۴ ۵۱. ۱ – ۵۶. ۲ ۱۳ ۳۹. ۴ – ۴۸. ۳ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۷ ۴۵. ۷ – ۵۲. ۶ ۱۰ ۴۰. ۵ – ۴۹. ۰ ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه بوعلی سینا ۲ ۶۳. ۰ – ۷۲. ۴ ۹ ۶۱. ۸ – ۷۰. ۷ ۱ ۳۹. ۵ – ۴۵. ۷ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۳ ۶۶. ۳ – ۷۰. ۶ ۵ ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۲ ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ ۱۱ ۵۳. ۱ – ۵۸. ۶ ۱۷ ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۵ ۶۳. ۲ – ۶۷. ۸ ۳ ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ ۹ ۱۸. ۹ – ۳۲. ۳ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه کردستان ۱۰ ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۲ ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه محقق اردبیلی ۷ ۶۰. ۸ – ۶۶. ۹ ۲ ۵۴. ۵ – ۶۲. ۹ ۶ ۵۱. ۴ – ۵۶. ۰ ۱۷ ۵۸. ۱ – ۶۳. ۲ دانشگاه زنجان ۸ ۶۲. ۱ – ۶۵. ۳ ۲ ۶۳. ۰ – ۷۲. ۴ ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ۹ ۶۱. ۸ – ۷۰. ۷ ۵ ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ ۱۰ ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه گلستان ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۰ ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ ۲ ۳۷. ۲ – ۴۸. ۵ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳ ۵۷. ۲ – ۶۳. ۳ ۱۰ ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ ۶ ۳۱. ۸ – ۴۱. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۵ ۳۸. ۸ – ۴۴. ۲ ۳ ۲۶. ۸ – ۴۵. ۰ ۸ ۰. ۸ – ۳۸. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه ایلام ۱۰ ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ ۲ ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ ۷ ۳۷. ۸ – ۴۵. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۸ ۳۸. ۷ – ۴۵. ۸ ۱۰ ۳۱. ۱ – ۴۰. ۴ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۷ ۵۶. ۸ – ۶۰. ۷ ۶ ۴۱. ۷ – ۵۱. ۳ ۴ ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه پیام نور ۳ ۵۰. ۶ – ۵۷. ۱ ۱ ۳۰. ۷ – ۳۹. ۴ ۶ ۱۳. ۲ – ۳۱. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه صنعت نفت ۲ ۴۸. ۶ – ۵۴. ۴ ۸ ۳۸. ۷ – ۴۵. ۸ ۷ ۲۶. ۹ – ۳۷. ۷ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳ ۷۰. ۷ – ۷۶. ۹ ۹ ۱۸. ۹ – ۳۲. ۳ ۱۵ ۱۵. ۵ – ۳۵. ۵ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه هرمزگان ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۵ ۳۵. ۶ – ۴۸. ۴ ۱۳ ۱۵. ۴ – ۲۹. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه مراغه ۱۰ ۴۹. ۱ – ۵۷. ۲ ۴ ۴۶. ۳ – ۵۱. ۰ ۵ ۴۴. ۳ – ۴۹. ۸ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علم و فرهنگ ۱۰ ۴۰. ۵ – ۴۹. ۰ ۵ ۳۸. ۸ – ۴۴. ۲ ۴ ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۹ ۴۷. ۹ – ۶۱. ۵ ۱۳ ۲۹. ۷ – ۳۹. ۳ ۱۶ ۳۱. ۸ – ۴۱. ۶ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳ ۶۳. ۴ – ۶۶. ۲ ۴ ۳۳. ۴ – ۴۶. ۲ ۵ ۱۵. ۳ – ۳۸. ۷ ۱۷ ۲. ۱ – ۴۴. ۷

بر پایه ویرایش ۲۰۲۵ میلادی نظام رتبه‌بندی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «Western Sydney University» پیشگام در جهان است و «University of Manchester»، «Kyungpook National University»، «Griffith University»، «University of Tasmania»، «Arizona State University (Tempe)»، «Queen’s University»، «University of Alberta»، «Aalborg University»، و «Universitas Airlangga» در جایگاه دوم تا دهم هستند.