شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تهران از لیست جبهه متحد اصولگرایان حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه چنین آمده است: همانطور که همگان مطلعند مجلس شورای اسلامی در طول پیروزی انقلاب اسلامی همواره از جایگاه و نقش ارزنده در نظام اسلامی برخوردار بوده است. بدون تردید حضور آگاهانه و پرشور مردم همیشه در صحنه در 24 اسفند ماه در پای صندوق های رای وانتخاب نمایندگانی درد آشنا و متخصص که همواره دغدغه اصلی شان دفاع از حقوق مردم عزیز و مشروعیت نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد یکی از مهمترین وقایع سال جاری خواهد بود.

در این راستا شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بر خود فرض می داند با توجه به شرایط ویژه کشور و توصیه های حکیمانه وعالمانه رهبر عزیز و فرزانه انقلاب در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی و در این برهه حساس و تاریخی که استکبار جهانی در تلاش است به انواع تهدیدات اقتصادی، نظامی و قطعنامه های پی در پی و بی خاصیت خود نظام اسلامی ما را تحت فشار قرار دهد از همه اقشار مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه جهت شرکت فعال و حداکثری در پای صندوق های رای دعوت نموده و حمایت خود را از لیست جبهه متحد اصولگرایان که برگرفته از افرادی متدین، دلسوز و متخصص می باشد اعلام می داریم.