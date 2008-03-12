ایران میزبان داوری نشان مرغوبیت صنایع دستی در سال 2008 می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی در این دیدار، ضمن استقبال از پیشنهاد یونسکو برای میزبانی ایران تاکید کرد: کشور ما آمادگی کامل دارد تا پس از تعریف ویژه از جایزه ملی صنایع دستی، این جایزه را هر ساله به هنرمندان برتر اعطا کند.

معاون رئیس جمهور همچنین از آمادگی ایران برای همکاری های گسترده تر در سطح ملی و منطقه ای با یونسکو خبر داد و گفت: از آنجا که سرزمین ما به لحاظ داشتن بناها، محوطه های تاریخی و میراث معنوی، کشوری بسیار غنی است، صنایع فرهنگی به ویژه صنایع دستی موضوع مهمی است که باید به آن بیش از پیش توجه شود زیرا ایران به صنایع فرهنگی و صنایع دستی خود به عنوان ضرورتی به آینده نگاه می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه ایران بسیار علاقه مند است تا در زمینه ملی تمام ظرفیت های صنایع فرهنگی را شکوفا کند، اظهار داشت: صنایع فرهنگی به همه تعلق دارد و همه مسئول توسعه، احیا و حفاظت از آنها هستیم. بنابراین لازمه حفظ و احیای صنایع فرهنگی آن است که این صنایع را با زندگی عموم مردم ارتباط دهیم.

مشایی، با تاکید بر اینکه در صنایع دستی تنها مسائل اقتصادی مطرح نیست، افزود: مهم آن است که بتوانیم کار و منابع این هنر را توجیه و انگیزه لازم را برای هنرمندان ایجاد کنیم.

وی ضمن اظهار تاسف از بی تفاوتی برخی مسئولان نسبت به صنایع دستی کشور تصریح کرد: باید تلاش شود تا بازار مناسبی برای صنایع فرهنگی و دستی در ایران و جهان ایجاد شود و علاوه بر توجیه اقتصادی، ظرافت و لطافت این هنر با زندگی مردم عجین شود.

بنا بر این گزارش ، ریچارد انگلهارت مشاور ارشد بخش فرهنگی یونسکو نیز در این دیدار، گفت: در حال حاضر ، یونسکو در حال تدوین برنامه شش ساله است و امیدواریم در حوزه صنایع دستی، ایران نیز همکاری های لازم را با این نهاد فرهنگی داشته باشد.

وی توجه به صنایع دستی و آمیزش آن با زندگی عمومی مردم را بسیار آرامش بخش دانست و ادامه داد: برای غنای بیشتر تولیدات این حوزه لازم است فرهنگ سازی لازم و کافی در کشور ایران صورت بگیرد تا جامعه به خوبی ارزش این هنر - صنعت را درک کنند. هنری که در طول هزاران سال مردم ایران با آن زندگی کرده اند.

انگلهارت با توضیح اینکه، یونسکو تاکید دارد تا در زمینه فرهنگی، صنایع دستی و تاریخی با ایران همکاری های گسترده ای انجام دهد، ضمن ابراز خوشحالی از میزبانی ایران برای داوری نشان مرغوبیت در سال 2008، گفت: با حضور داوران بین المللی، صنایع دستی ایران بیش از پیش به جهان معرفی شده و نظر همگان را به سوی خود جلب می کند.

انگلهارت ابراز امیدواری کرد با برگزاری این مراسم، ایران به دروازه تولید صنایع دستی در جهان تبدیل شود، ضمن آنکه معتقدیم دولت ها باید در زمینه توسعه صنایع دستی برنامه ریزی جامعی را در طرح های راهبردی و ملی خود داشته باشند، چه تجربه نشان داده در حوزه صنایع دستی هر زمان بحث منابع مالی مطرح شده است دولت ها بسیار ضعیف عمل کرده اند. بنابراین یونسکو در تلاش است تا ابزارهای لازم برای توسعه این هنر- صنعت را در اختیار دولت ها قرار دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تدوین برنامه جامع آماری توسط موسسه آمار یونسکو اشاره کرد و گفت: موسسه آمار یونسکو در صدد است تا در زمینه های مختلف فرهنگی، آماری را از کشورها تهیه کند تا با ارائه آنها به نقش آمار در توسعه فرهنگ کشورها تاکید داشته باشد.

مشاور ارشد یونسکو تصریح کرد: در این زمینه یونسکو به اطلاعات و آمار دقیق نیازمند است و در صدد هستیم تا به زودی همکاری گسترده ای را با مرکز آمار ایران که دارای ظرفیت های بالایی است، داشته باشیم.

وی ادامه داد: البته تدوین و جمع آوری این آمار برنامه بلند مدت یونسکو است و زمان زیادی باید صرف این کار شود.

وی افزود: دفتر منطقه ای این شبکه مجازی در بانکوک است وتا به حال 60 دانشگاه منطقه به این شبکه پیوسته اند. هر کدام از این دانشگاهها در زمینه های مختلف میراث فرهنگی با یونسکو فعالیت گسترده ای را انجام می دهند. ضمن آنکه در صورت پیوستن به این شبکه یونسکو یک کرسی به آن کشور اختصاص داده و رهبران کرسی ها می توانند رهبری مجموعه را بر عهده بگیرند.