به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در بخش‌های اخبار، آگهی بازرگانی، ترانه‌های خاص نوروز، اخبار حوادث طنز در سال گذشته، گزارش لحظه به لحظه از جاده‌های کشور، گفتگو با هنرمندان و گزارش‌های ویژه مستقل عمل می‌کند. این شبکه به سردبیری حامد مرادیان، تهیه‌کنندگی طیبه شیخ‌زاده و گویندگی فاطمه صداقتی و طوفان مهردادیان پذیرای مخاطبان نوروزی خود است.

ـ "همسایگان بهار" عنوان ویژه برنامه تحویل سال نو در شبکه رادیویی جوان با رویکردهای ورزشی، هنری، رسانه‌ای ـ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که هر روز از حضور یک مهمان حضوری و تلفنی برای گفتگو در مورد موضوعات برنامه بهره می‌برد.

"ترین‌های سال" و "ضد بهاریه" عناوین آیتم‌های این برنامه است که به بیان خاطرات طنز سال‌های کودکی افرادی چون لوریس چکنواریان، رضا عطاران، مهران رجبی و ... اختصاص دارد.

این برنامه کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که پنجشنبه اول فروردین به مناسبت تحویل سال نو به سردبیری مهدی زریباف از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ ویژه برنامه "دو هفت تا سیزده تا" در ایام نوروز در رادیو جوان به روابط و رفتارهای اجتماعی می‌پردازد. شعرا و عمو نوروز عناوین آیتم‌های این برنامه است. ویژه برنامه دو هفت تا سیزده‌تا کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که در ایام نوروز به سردبیری امین نبی‌اللهی و عصمت پاپیران، تهیه‌کنندگی شهره شایان و اجرای رضا آفتابی و نسیم رفیعی (هفته اول) و اشکان صادقی و بنفشه رافعی (هفته دوم) از ساعت 9 تا 11:30 از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "نشانی" هم کرای از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که در ایام نوروز ساعت 15 تا 18 به سردبیری مهدی شاه‌رضایی، اجرای مهران دوستی و تهیه‌کنندگی علیرضا محمدنیا از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ "شب‌های بهار" یکی دیگر از ویژه برنامه‌های نوروز رادیو جوان است که به بررسی آداب و رسوم فرهنگی و ترایخی نوروز باستانی اختصاص دارد. این برنامه کاری از گروه جوان واندیشه رادیو جوان است که ساعت 20 تا 21:30 به سردبیری حامد جوادزاده، اجرای سعید پورمحمود و تهیه‌کنندگی اکبر لک‌لری از این شبکه روی آنتن می‌رود.