  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

شبکه نوروز در رادیو جوان افتتاح می‌شود

شبکه نوروز در رادیو جوان افتتاح می‌شود

همزمان با آغاز سال نو شبکه نوروز در دل شبکه رادیویی جوان افتتاح می‌شود و از اول تا 16 فروردین از ساعت 18 تا 20 فضایی مفرح به شنوندگان هدیه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در بخش‌های اخبار، آگهی بازرگانی، ترانه‌های خاص نوروز، اخبار حوادث طنز در سال گذشته، گزارش لحظه به لحظه از جاده‌های کشور، گفتگو با هنرمندان و گزارش‌های ویژه مستقل عمل می‌کند. این شبکه به سردبیری حامد مرادیان، تهیه‌کنندگی طیبه شیخ‌زاده و گویندگی فاطمه صداقتی و طوفان مهردادیان پذیرای مخاطبان نوروزی خود است.

ـ "همسایگان بهار" عنوان ویژه برنامه تحویل سال نو در شبکه رادیویی جوان با رویکردهای ورزشی، هنری، رسانه‌ای ـ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که هر روز از حضور یک مهمان حضوری و تلفنی برای گفتگو در مورد موضوعات برنامه بهره می‌برد.

"ترین‌های سال" و "ضد بهاریه" عناوین آیتم‌های این برنامه است که به بیان خاطرات طنز سال‌های کودکی افرادی چون لوریس چکنواریان، رضا عطاران، مهران رجبی و ... اختصاص دارد.

این برنامه کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که پنجشنبه اول فروردین به مناسبت تحویل سال نو به سردبیری مهدی زریباف از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ ویژه برنامه "دو هفت تا سیزده تا" در ایام نوروز در رادیو جوان به روابط و رفتارهای اجتماعی می‌پردازد. شعرا و عمو نوروز عناوین آیتم‌های این برنامه است. ویژه برنامه دو هفت تا سیزده‌تا کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که در ایام نوروز به سردبیری امین نبی‌اللهی و عصمت پاپیران، تهیه‌کنندگی شهره شایان و اجرای رضا آفتابی و نسیم رفیعی (هفته اول) و اشکان صادقی و بنفشه رافعی (هفته دوم) از ساعت 9 تا 11:30 از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "نشانی" هم کرای از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که در ایام نوروز ساعت 15 تا 18 به سردبیری مهدی شاه‌رضایی، اجرای مهران دوستی و تهیه‌کنندگی علیرضا محمدنیا از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ "شب‌های بهار" یکی دیگر از ویژه برنامه‌های نوروز رادیو جوان است که به بررسی آداب و رسوم فرهنگی و ترایخی نوروز باستانی اختصاص دارد. این برنامه کاری از گروه جوان واندیشه رادیو جوان است که ساعت 20 تا 21:30 به سردبیری حامد جوادزاده، اجرای سعید پورمحمود و تهیه‌کنندگی اکبر لک‌لری از این شبکه روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 653695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها