آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای خراسان جنوبی ، رضوی و شمالی، سیستان و بلوچستان و یزد صاف و در اواخر وقت همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر، استانهای گیلان و مازندران نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات با بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استانهای اصفهان و قزوین آسمانی نیمه ابری در اوایل شب ابری همراه با رگبار،رعد و برق و وزش باد ، بوشهر کمی ابری در اوایل شب افزایش ابر با وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق ، چهار محال و بختیاری نیمه ابری در اوایل شب ابری همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.

آسمان استانهای خوزستان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و رگبار و رعد وبرق، سمنان کمی ابری در اوایل شب و بتدریج ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده، فارس کمی ابری و در اوایل شب بتدریج ابری همراه با وزش باد ، رگبار و رعد و برق، قم نیمه ابری در اوایل شب افزایش ابر همراه با وزش باد و بارش پراکنده ، گلستان نیمه ابری در اواخر وقت ابری همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل،ایلام ،زنجان،کردستان،کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و همدان در روز پنجشنبه آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می کند.

