چه بنوشیم که خنک شویم

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرجان سیف الدین: نوشیدنیهای سالم و آب رسان کمک میکنند تا دمای بدن کنترل شود، عطش کاهش یابد و از کمآبی، خستگی و عوارض قلبی جلوگیری شود.
سید بهروز زرگر، متخصص طب سنتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرکاربردترین نوشیدنی برای جلوگیری از گرمازدگی بعد از آب، «شربت خاکشیر» است که خاصیت ضدالتهابی و خنککنندگی دارد.
وی افزود: ترکیب با آبلیمو و عسل اثر خنککنندگی آن را افزایش میدهد و مانع از کسالت و خستگی و عطش مکرر میشود.
وی ادامه داد: دانههای تخم شربتی با جذب آب، بدن را برای مدت بیشتری هیدراته نگه میدارد و شربت مناسبی برای رفع عطش طولانی است.
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه شربت «سکنجبین و خیار» از دیگر نوشیدنیهای سنتی و شفا بخش در این ایام است گفت: این شربت حاوی نعناع و سرکه با طبع خنککننده و کاهش صفرا است و بسیار برای خنکی و رفع گرما زدگی توصیه میشود.
وی مصرف دوغ کم نمک با خیار را که دارای الکترولیتهای مفید (سدیم و پتاسیم) است را سفارش کرد و ادامه داد: آبمیوههای طبیعی سرشار از ویتامین C، مواد معدنی و الکترولیت، دمنوشهای گیاهی مثل عرق بیدمشک، دم نوش نعناع، عرق کاسنی، بیدمشک تب بری قوی و اثر خنککنندگی خوبی بر بدن دارند.
لزوم پرهیز از مصرف نوشیدنیهای گازدار و قندی به همراه یخ زیاد
متخصصان داخلی، گرمازدگی را یکی از مشکلات شایع در فصل تابستان عنوان کرده و تاکید میکنند که نه تنها موجب احساس ناخوشایندی میشود، بلکه میتواند سلامت عمومی بدن را تهدید کند و حتی منجر به مرگ هم میشود، که پیشگیری از گرمازدگی به وسیله انتخاب نوشیدنیهای مناسب و خنک، امری کلیدی است اما نباید به بهانه گرمازدگی و رفع عطش در مصرف نوشیدنیهای یخ زده و یا با یخ فراوان افراط کرد.
رسول بهاری، متخصص بیماریهای داخلی گفت: نوشیدنیهای گازدار، قندی و انرژی زا در ظاهر شاید تشنگی و خستگی را رفع کنند اما موجب افزایش عطش و کم آبی بیشتر بدن میشوندو نیاز به مصرف را برای رفع عطش بالا میبرند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصرف نوشیدنی با یخ در این ایام بسیار شایع میشود ادامه داد: مصرف نوشیدنی با یخ باعث مشکلات فراوان گوارشی میشود، بنابراین توصیه میشود که همیشه نوشیدنیها خنک میل شوند.
وی از چای و قهوه به عنوان نوشیدنی پر استفاده حتی در فصل گرما نام برد، و متذکر شد: به واسطه خاصیت ادرارآوری در روزهای گرم پیشنهاد میشود که مصرف این نوشیدنیها کمتر شود.
این متخصص تاکید کرد: در این ایام کودکان، سالمندان، بانوان باردار، بیماران قلبی عروقی، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، بیماران روانی، معلولان و افراد چاق گروه خطر هستند و باید نوشیدنیهای خنک مثل آب و یا شربت خاکشیر، سکنجبین و تخم شربتی همراه با دوغ، آبمیوههای طبیعی و عرقهای گیاهی که مؤثر و سالم هستند را به همراه داشته باشند.
ابتداییترین کمک اولیه به افراد گرما زده
جعفر میعاد فر، رئیس سازمان اورژانس کشور، گرمازدگی را یکی از شایعترین علت مراجعه افراد و موارد اورژانسی در تابستان عنوان کرده و بر لزوم افزایش آگاهی شهروندان برای پیشگیری و انجام اقدامات اولیه در صورت ابتلاء به این عارضه تأکید کرد.
وی حفظ آرامش و خارج کردن لباسهای اضافه بیمار، پوشاندن صورت و مرطوب کردن بدن با آب، دادن کمی آب یا دوغ خنک به بیمار هوشیار و بدون تهوع، خواباندن بیمار به پهلو در صورت داشتن حالت تهوع جهت جلوگیری از انسداد راه هوایی، استفاده از کمپرس سرد و خیس در نواحی کشاله ران، گردن، زیر بغل و پشت زانو یا اسپری کردن آب و باد زدن آرام برای خنک کردن بیمار را مؤثرترین کمک اولیه به شخص گرما زده عنوان کرد.
همچنین وی هشدار داد که بیمار در مواجهه با علائمی مانند سردرد، تهوع، ضعف یا گرفتگی عضلات، باید به سرعت به محیط خنک منتقل شود و مایعات خنک بنوشد و در صورت نیاز از تیمهای پزشکی در خواست کمک کنند و تا رسیدن امدادگران، ادامه خنک کردن بیمار با پاشیدن آب و باد زدن توصیه شده است.
همزمان با شدت گرفتن گرما، وزارت بهداشت هم نسبت به خطرات جدی ناشی از دمای بالا هشدار داده است. سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و کارگران فضای باز جزو آسیبپذیرترین گروهها هستند که تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار دارند.
وزارت بهداشت گزارش داده که تنها در بازه دو هفته نخست تیرماه، بیش از ۱۲ هزار مورد مراجعه مرتبط با علائم گرمازدگی، افت فشار، تشدید بیماریهای قلبی و اختلالات تنفسی در سطح کشور ثبت شده است.
