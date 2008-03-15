شکست الجزیره و توقف دوباره النصر با لوکا بوناچیچ

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شب گذشته دو بازی برگزار شد که با پیروزی شیرین تیم العین برابر الجزیره و توقف تیم النصر مقابل الظفره همراه بود.

الجزیره که برای صعود به صدر جدول رده بندی نیازمند یک پیروزی مقابل العین بود با نتیجه 4 بر3 مغلوب این تیم شد تا شانس رسیدن به صدرجدول رده بندی را از دست بدهد. الجزیره در حالی مغلوب العین شد که نیمه اول را با پیروزی 3 بریک مقابل این تیم پشت سرگذاشته بود.

در این نیمه ابتدا عثمان جالو در دقیقه 15 العین را پیش انداخت، دو دقیقه بعد احمد محمد مبارک بازی را به تساوی کشاند و با گل در دقیقه 29 تونی برتری 2 بریک از آن الجزیره شد. همین بازیکن ساحل عاجی در دقیقه 32 مجددا گلزنی کرد تا برتری 3 بریک در پایان نیمه اول از آن الجزیره شود.

در نیمه دوم تیم العین که از امتیاز میزبانی بهره می برد ابتدا در دقیقه 66 توسط فارس جمعه اختلاف را به یک گل رساند، با گل عثمان جالو در دقیقه 85 بازی به تساوی کشیده شد و در نهایت با گلزنی سبیت خاطر در واپسین دقایق بازی برتری 4 بر3 از آن سپیدپوشان العین شد. با این پیروزی العین 21 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد، الجزیره نیز با 27 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند.

النصر که با لوکابوناچیچ به نتایج خوبی در لیگ امارات دست یافته است، دیشب در خانه الظفره با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. این تیم هفته گذشته نیز مقابل الشعب تن به نتیجه تساوی 2 بر2 داده بود.

در شبی که اکبرپور، مهاجم ایرانی الظفره توفیقی در گلزنی نداشت، ایدوریسو در دقیقه 37 تک گل این تیم را به ثمر رساند و با گل محمد خمیس در دقیقه 45 بازی مساوی شد.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امشب با برگزاری دوبازی طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

شنبه - 25/12/86

الامارات - الشباب

حتا - الشارجه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 28 امتیاز

2- الجزیره 27 امتیاز

3- الشعب 26 امتیاز

4- الاهلی 24 امتیاز

5- الشارجه 22 امتیاز

6- العین 21 امتیاز

7- النصر 20 امتیاز

8- الوصل 18 امتیاز

9- الظفره 14 امتیاز

10- الوحده 13 امتیاز- تفاضل گل 7-

11- حتا 13 امتیاز- تفاضل گل 10-

12- الامارات 10 امتیاز