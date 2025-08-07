تردد بیش از یک میلیون و نهصدهزار زائر از مرزهای اربعینی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری سیرت، رئیس پلیس اتباع در یک برنامه تلویزیونی گفت: تسهیلات لازم در مرزهای شرقی کشور برای تردد اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان که با ویزای الکترونیکی وارد کشور شده‌اند، فراهم شده است. این اتباع به صورت ترانزیتی از مرزهای اربعینی مانند شلمچه، از کشور خارج می‌شوند.

وی افزود: نیروهای کمکی پلیس مهاجرت و اتباع خارجی در مرزهای شرقی از جمله مرز دوقارون در استان خراسان رضوی و مرزهای میرجاوه و ریمدان در استان سیستان و بلوچستان مستقر شده‌اند و آمادگی کامل برای مدیریت ورود این عزیزان و هدایت ترانزیتی آن‌ها به سمت مرزهای غربی کشور را دارند.

رئیس پلیس اتباع خارجی فراجا تصریح کرد: در مرزهای شلمچه و چذابه زیرساخت‌های لازم برای تسهیل عبور زائران اربعین از کشورهای همسایه تدارک دیده شده است. همچنین مرز باشماق در استان کردستان و مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی نیز برای تردد زائران کشورهای حاشیه خلیج فارس و مناطق شمال‌غرب کشور آماده‌سازی شده‌اند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر تردد زائران در تمامی مرزها به‌صورت روان در حال انجام است و هیچ‌گونه نگرانی خاصی در خصوص عبور و مرور اتباع و زوار عزیز وجود ندارد.

سرهنگ حیدری سیرت اظهار داشت: در مرزهای غربی کشور، همکاران ما در مرز خسروی در استان کرمانشاه، مرز مهران در استان ایلام و مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مستقر هستند و آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز را دارند.

وی افزود: در تردد اتباع کشور عزیزمان و همچنین اتباع خارجی تا این لحظه هیچ‌گونه مشکلی نداشته‌ایم. از آغاز سفرهای اربعین تا این لحظه، حدود یک‌میلیون و ۹۸۰ هزار تردد از مرزهای اربعینی ثبت شده و خوشبختانه تردد کاملاً روان در حال انجام است.

وی با تأکید بر خدمات شبانه‌روزی در تمامی مرزها، توصیه کرد: زائران در ساعات خنک‌تر روز برای تردد اقدام کنند تا خدمات بهتری دریافت نمایند. هیچ محدودیتی از نظر زمانی برای عبور و مرور وجود ندارد و همکاران ما در تمام ساعات شبانه‌روز آماده خدمت هستند.

سرهنگ حیدری‌سیرت در ادامه با اشاره به افزایش حجم فعالیت‌ها در ایام محرم و صفر گفت: اگرچه در ایام اربعین مأموریت‌های مضاعفی به همکاران ما محول شده، اما در طول سال نیز مجموعه پلیس مهاجرت و اتباع خارجی وظیفه مدیریت تردد اتباع خارجی را برعهده دارد، چه آنان که به قصد ترانزیت وارد کشور می‌شوند، چه اتباع خارجی مقیم ایران.

وی افزود: برای اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت‌نام اربعین از طریق دفاتر کفالت سراسر کشور از ۲۸ تیرماه آغاز شده و برای آن‌ها سند مسافرتی ویژه‌ای تحت عنوان «سند خادم» طراحی، چاپ و صادر می‌شود که امکان سفر به کشور عراق را بدون نیاز به اخذ روادید فراهم می‌کند.

حیدری‌سیرت ادامه داد: تا این لحظه حدود ۱۳۰ هزار نفر از اتباع خارجی مقیم ایران برای دریافت سند خادم ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۹۰ درصد از این اسناد صادر و در اختیار دفاتر کفالت قرار گرفته است.

وی درباره اتباع خارجی غیرمقیم که با روادید وارد ایران شده‌اند نیز گفت: این عزیزان می‌توانند با مراجعه به سفارت عراق یا دفاتر کنسولی آن کشور در تهران، نسبت به اخذ روادید اقدام کرده و از طریق مرزهای کشورمان وارد عراق شوند.

رئیس پلیس اتباع خارجی فراجا با اشاره به نقش مهم مرزهای شرقی در ترانزیت زائران غیرمقیم بیان کرد: در مرزهای شرقی کشور شامل مرز دوقارون در خراسان رضوی، و مرزهای میرجاوه و ریمدان در سیستان و بلوچستان، تسهیلات لازم برای ورود اتباع افغانستان و پاکستان فراهم شده است تا این زائران بتوانند به‌صورت ترانزیتی وارد ایران شده و از مرزهای غربی به عراق عزیمت کنند.

وی تأکید کرد: زائران خارجی که خاک ایران را به‌عنوان مسیر ترانزیت انتخاب می‌کنند، چه زمینی و چه هوایی، مورد حمایت کامل ما هستند و تسهیلات لازم برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

سرهنگ حیدری‌سیرت به موضوع خدمات‌رسانی در خاک عراق نیز اشاره کرد و گفت: در تمامی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق، از جمله در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، همکاران ما مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای زائران ایرانی و اتباع خارجی، از جمله مفقودی اسناد، خدمات لازم مانند صدور برگه عبور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند. توصیه می‌کنیم زائران بدون سند مسافرتی به مرزها مراجعه نکنند و حتماً برای حل مشکل، ابتدا به نمایندگی‌های ما در عراق مراجعه کنند.

وی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به مرزهای فعال اربعینی، اظهار داشت: در حال حاضر ۶ مرز برای تردد زائران اربعین به سمت خاک عراق فعال هستند؛ مرزهای باشماق، تمرچین، مهران، خسروی، شلمچه و چذابه. هر تبعه خارجی که دارای روادید معتبر جمهوری اسلامی ایران و کشور مقصد باشد، می‌تواند از طریق مرزهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، کشور ما را به عنوان مسیر ترانزیتی انتخاب و عبور کند.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی مقیم ایران نیز، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، لازم است از طریق دفاتر کفالت ثبت‌نام کرده و سند مسافرتی خادم دریافت کنند تا بتوانند بدون نیاز به ویزای کشور عراق در ایام اربعین از کشور خارج شوند.

رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مأموریت‌های گسترده این پلیس، گفت: مأموریت‌های پلیس مهاجرت و اتباع تنها محدود به ایام اربعین نیست. با تدابیر فرماندهی محترم فراجا و ستاد کل نیروهای مسلح، ساختار این حوزه به دو پلیس مجزا تقسیم شده است؛ پلیس گذرنامه که مسئولیت صدور گذرنامه برای اتباع ایرانی را برعهده دارد، و پلیس مهاجرت و اتباع خارجی که مسئولیت رسیدگی به امور اتباع بیگانه را از بدو ورود تا زمان خروج از کشور بر عهده دارد.

وی افزود: تمام فرایندهای مربوط به ورود، اقامت، تمدید روادید و حتی رویدادهای شخصی اتباع خارجی همچون تولد، ازدواج، طلاق و فوت، در حوزه اختیارات و فعالیت‌های پلیس مهاجرت و اتباع خارجی فراجا قرار دارد. ما به صورت شبانه‌روزی در تمام مرزها و مراکز اقامتی کشور به این عزیزان خدمت‌رسانی می‌کنیم.

سرهنگ حیدری‌سیرت در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده تا در آینده‌ای نزدیک، خدمات بهتر، سریع‌تر و با کیفیت‌تری به زائران، گردشگران و اتباع خارجی در مرزهای کشور ارائه شود؛ چه در سفرهای زیارتی مانند اربعین و چه در سفرهای سیاحتی و کاری.