کشاورزی ساری باید اقتصادی و صادرات محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت صبح پنجشنبه در شورای کشاورزی شهرستان با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و چالشهای جدی ناشی از کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی تصریح کرد: در شهرستان ساری، حفاظت از منابع آبی برای ما تنها یک ضرورت زیستمحیطی نیست، بلکه یک اولویت راهبردی در سطح برنامهریزی توسعهای است. از این رو، نگاه ما در شورای سیاستگذاری کشاورزی، نگاهی تلفیقی، مسئلهمحور و مبتنی بر تصمیمات همافزا میان دستگاههای مسئول است.
فرماندار مرکز استان ادامه داد: حفاظت از منابع آب، اصل قطعی در برنامهریزیهای توسعهای ماست.
نوبخت با اشاره به آسیبهای ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: بههیچوجه اجازه نخواهیم داد که خاک حاصلخیز این شهرستان قربانی سوداگری و ساختوسازهای بیضابطه شود. حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغی، خط قرمز مدیریت شهرستان است و از ابزارهای قانونی موجود برای صیانت از این منابع ارزشمند بهره خواهیم گرفت.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای صادراتی در حوزه محصولات زراعی افزود: در شرایط کنونی، کشاورزی باید اقتصادی باشد؛ باید بازارمحور باشد؛ و باید صادراتگرا باشد. ما از هر اقدامی که منجر به توانمندسازی کشاورزان، افزایش ارزش افزوده و گسترش صادرات محصولات کیفی شود، با جدیت حمایت خواهیم کرد. در این مسیر، تقویت زنجیره تولید تا مصرف، حمایت از صنایع تبدیلی و هماهنگی با شبکههای توزیع ضروری است.
فرماندار ساری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی شهرستان، اظهار داشت: امروز باید با بهره گیری از تجربه نسخههای سنتی برای کشاورزی پایدار و کم ضرر آینده برنامهریزی کرد. بنای ما حمایت از محصولات جایگزین، کممصرف، بازارپسند و سازگار با اقلیم شهرستان هستیم.
وی ادامه داد: کشاورزی باید اقتصادی، صادراتمحور و مبتنی بر مدیریت منابع باشد.
نوبخت با بیان اینکه بهرهبرداری بهینه از اعتبارات بودجهای با هدف تقویت تولید و حمایت از کشاورزان در دستور کار است افزود: هر گونه اقدام اجرایی در حوزه کشاورزی، باید با لحاظ شاخصهای منابع آبی، سطح ایستابی، وضعیت رودخانهها، و دبی ورودی سدها باشد.
نظر شما