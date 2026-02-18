لزوم صیانت از اراضی کشاورزی و مدیریت آب؛ تولید داخل حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت عصر چهارشنبه در شورای کشاورزی شهرستان با اشاره به اهمیت سال زراعی پیشرو اظهار کرد: این دوره، آزمونی جدی برای نحوه مدیریت منابع آب، صیانت از اراضی کشاورزی و افزایش بهرهوری در تولید محصولات است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و برنامهریزی منسجم وارد عمل شوند.
وی با قدردانی از همراهی مجموعه جهاد کشاورزی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها افزود: نقش دهیاران و مراکز خدمات کشاورزی در ساماندهی عملیات زراعی، اطلاعرسانی به کشاورزان و نظارت بر اجرای دستورالعملها بسیار کلیدی است و این همافزایی میتواند زمینهساز موفقیت برنامههای پیشبینیشده باشد.
نوبخت با تأکید بر جایگاه راهبردی برنج در اقتصاد کشاورزی شهرستان ساری تصریح کرد: برنج بهعنوان محصول اصلی و معیشتی منطقه، نیازمند حمایت همهجانبه است و باید بستر افزایش کمی و کیفی تولید آن فراهم شود.
وی آمادهسازی اصولی اراضی را از الزامات آغاز فصل کشت برشمرد و گفت: اجرای بهموقع عملیات شخم، شیار و مرزبندی زمینها ضمن کاهش هدررفت آب، شرایط مناسب برای نشاکاری و افزایش عملکرد در واحد سطح را فراهم میکند.
فرماندار ساری همچنین لایروبی انهار و کانالهای انتقال آب را از اقدامات ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، بهسازی شبکههای آبیاری و توزیع عادلانه آب باید با مشارکت دستگاههای اجرایی و دهیاران با جدیت دنبال شود تا از بروز تنشهای احتمالی جلوگیری شود.
وی تأمین و توزیع بهموقع بذر، کود و سایر نهادههای کشاورزی را از عوامل مؤثر در ارتقای بهرهوری عنوان کرد و افزود: نظارت مستمر بر فرآیند توزیع نهادهها ضروری است تا کشاورزان بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.
نوبخت با اشاره به ظرفیت کشت دوم برنج در ساری بیان کرد: این ظرفیت میتواند به افزایش تولید و درآمد کشاورزان کمک کند، اما اجرای آن مستلزم مدیریت دقیق منابع آب و رعایت ملاحظات فنی و زیستمحیطی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: تنظیم سیاستهای وارداتی باید بهگونهای باشد که به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد نشود.
فرماندار ساری در پایان با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات ساختوساز در اراضی کشاورزی اظهار کرد: مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز باید با همکاری دهیاران، دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی بهصورت جدی پیگیری شود، چرا که صیانت از زمینهای کشاورزی و منابع آب، مسئولیتی همگانی است.
