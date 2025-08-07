به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس یک‌روزه «حکمرانی و مدیریت نظام سلامت»، به همت زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی گروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی و با مشارکت مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، با حضور اساتید برجسته حوزه سلامت در سالن مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست علمی، اساتید برجسته حوزه سلامت به بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود درباره مفاهیم و چالش‌های حکمرانی در نظام سلامت کشور پرداختند.

سید شهاب‌الدین صدر رئیس گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی، تشکیل «ستاد راهبری و نظارت سلامت» در شورای عالی انقلاب فرهنگی را اقدامی ارزشمند در راستای حکمرانی مطلوب سلامت دانست و از تلاش‌های رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس‌جمهور قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: مفاد کلیدی حکمرانی سلامت، همچون ارتقا عدالت، کیفیت، کارایی، توسعه بیمه همگانی و تقویت نظام شبکه بهداشتی، در اسناد بالادستی کشور آمده، اما تحقق آنها مستلزم طراحی و اجرای برنامه‌های جامع است.

در ادامه، علی‌محمد مصدق راد استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، حکمرانی سلامت را نظامی متشکل از ساختارها، ارزش‌ها، قوانین، فرآیندها و ابزارهای هدایت، تولیت و ارزشیابی عملکرد دانست.

وی، نقش عوامل محیطی، اطلاعات، فرهنگ مناسب و مشارکت جامعه را در بهبود حکمرانی سلامت حیاتی برشمرد و تأکید کرد که سیاست‌گذاری راهبردی و مدیریت منابع باید در قلب نظام سلامت قرار گیرد.

در ادامه حامد دهنوی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، با اشاره به نقش اساسی "تولیت" در کارآمدی نظام سلامت، هشدار داد که فقدان نهاد راهبر منجر به اتلاف منابع و بی‌عدالتی می‌شود. وی وظایف اصلی تولیت را شامل تدوین جهت‌گیری‌های کلان، تولید اطلاعات، تنظیم مقررات، رهبری بین‌بخشی، شفافیت و پاسخگویی معرفی کرد.

سپس، ابراهیم جعفری پویان استاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر نقش نظام‌های ارزیابی و اعتباربخشی در ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات سلامت تأکید کرد.

وی، اعتباربخشی را روشی جهانی و داوطلبانه توصیف کرد که توسط نهادهای مستقل و با استفاده از ارزیابان آموزش‌دیده، کیفیت عملکرد مؤسسات سلامت را بر اساس استانداردهای مشخص می‌سنجد.

خلیل علی‌محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی، با بیان اینکه حکمت به سیاست‌های سلامت عمق فلسفی و اخلاقی می‌بخشد، گفت: حکمرانی خوب باید بر پایه خرد، اخلاق و عدالت بنا شود.

وی هشدار داد که نبود حکمت اقتصادی می‌تواند منجر به بحران در نظام سلامت شود.

علی محمدزاده، سلامت را شاخصی از کیفیت حکمرانی دانست که در کشور ما تحت تأثیر چالش‌های ساختاری و ارزش‌های فرهنگی و اسلامی قرار دارد.