قاچاقچی مواد مخدر با ۲۵ کیلو تریاک در شهرستان بندرلنگه دستگیر شد

بندرلنگه- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف قریب به ۲۵ کیلو موادمخدر تریاک و دستگیری متهم در یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدحسنی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی پاسگاه برکه سفلین شهرستان بندرلنگه شب گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو در حال کنترل تردد خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو وانت کارا مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن، مقدار ۲۴ کیلو و ۶۷۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

