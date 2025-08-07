خلبان «شهید عباس بابایی» از نظر اخلاقی بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلبان حسین خلیلی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای ارتش شهیدان عباس بابایی و حسین لشکری در مسجد جامع نوشهر با گرامیداشت شهیدان گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی عباس بابایی و حسین لشگری اظهار کرد: جنگ آزمون مردان بزرگ بوده و سرلشکر خلبان عباس بابایی اسوه ایثار و رشادت بوده است.

وی یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی و شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت و گفت: نیروی دریایی یکی از نیروهای حیاتی محسوب می‌شود.

وی با بیان این که دانشگاه دریایی با همه فشارها در دوران جنگ، یک لحظه آموزش و عملیات در آن متوقف نشد از تلاش‌های این واحد تقدیر کرد.

وی با اطهار این که بخشی از شخصیت شهید بابایی در کتاب پروازها بی‌نهایت درج و معرفی شده است، گفت: وی یکی از برجسته‌ترین افراد و فرماندهان شهید بابایی بوده است.

وی با عنوان این که شهید بابایی در بعد اخلاقی و تعلیمات دینی بی نظیر بود، گفت: این همه بعد اخلاقی تأثیر زیادی در فرماندهی وی داشته است.

همرزم شهید بابایی و لشگری با اطهار این که شهید بابایی فرمانده بزرگترین فرمانده و پایگاه هوایی وقت خاورمیانه بوده است، گفت: شهید بابایی دارای اندیشه و تدبیر بوده است.

وی با عنوان این که شهید بابایی آموزش‌های تخصصی خلبانی را فراگرفته بود، گفت: تفکر شهید بابایی مبنی بر خوداتکایی بود و وقتی فرمانده پایگاه شکاری شد، آموزش خلبانان هواپیمای اف ۱۴ را از نو برپا کرد.

همرزم شهید بابایی با اطهار این که تا پایان جنگ و دفاع مقدس هیچ‌وقفه ای از نظر آموزش نداشتیم، بر لزوم نشر ارزش‌های ایثار و شهادت تاکید کرد.