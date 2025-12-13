  1. استانها
تقوی: ۵۳ خرده فروش مواد مخدر در اردبیل دستگیر شدند

اردبیل-فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای مرحله بیست و سوم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۵۳ خرده فروش مواد مخدر و ۳۲۱ معتاد متجاهر دستگیر و جمع اوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و سوم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۷۲ ساعت توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی مأموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۲۱ معتاد متجاهر و ۵۳ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۳۰ کیلو و ۴۳۹ گرم انواع مواد مخدر و ۶ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۶ دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سردار تقوی در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.

