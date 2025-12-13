تاگسه چافو: ایران و اتیوپی دو کشور با تمدن باستانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی در نشست خبری مشترک با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از ظهر امروز (شنبه ۲۲ آذر ماه) در بهارستان برگزار شد، گفت: بیش از ۷ دهه است که ایران و اتیوپی روابط دیپلماتیک دارند و امروز بعد از بیش از ۶۰ سال از روابط دو کشور، می‌توان گفت که این مهم‌ترین سفر است.

وی متذکر شد: رئیس مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش سفری به اتیوپی داشت. امیدوارم روابط دوجانبه و پارلمانی ایران و اتیوپی توسعه پیدا کند.

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی بیان کرد: ایران و اتیوپی دو کشور با تمدن باستانی هستند و ما دارای اشتراکات تاریخی و تمدنی زیادی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران و اتیوپی عضو بریکس هستند، امروز همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و مبنای گفتگوی امروز ما تقویت و توسعه روابط میان دو کشور بود.

رئیس مجلس اتیوپی گفت: امیدواریم بتوانیم مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور را تقویت کرده و همکاری نزدیک‌تری بین دو کشور به وجود آید.

چافو اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار زیادی در شاخ آفریقا وجود دارد. ایران هم ظرفیت و پتانسیل‌های زیادی دارد و امیدواریم همکاری‌های ما توسعه پیدا کند.

وی اعلام کرد: تمهیدات سفر گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به اتیوپی را برنامه‌ریزی خواهیم کرد. همچنین گروه دوستی پارلمانی اتیوپی نیز سفری به تهران خواهند داشت که هدف از این سفرها، همکاری‌های بیشتر میان ایران و اتیوپی است.