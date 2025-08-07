آسمان خراسان شمالی بارانی می شود

نوربخشی داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: روز یکشنبه آینده با نفوذ زبانههای پرفشار و شمالی شدن جریانات و به دنبال آن تزریق رطوبت به استان و از طرفی تقویت شاخصهای همرفتی از اواخر وقت روز یکشنبه تا اوایل شب و همچنین در روز دوشنبه آینده در نوار غربی و نیمه شمالی استان احتمال رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید قابل انتظار خواهد بود.
وی گفت: همچنین برای روز دوشنبه با توجه به مدلهای گردوخاک و همچنین جهت جریانات، نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا را بیشتر برای بجنورد، مانه، سملقان و رازو جرگلان انتظار میرود.
وی ادامه داد: بررسی نقشههای پیش یابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو پایدار طی روزهای پنج شنبه تا اوایل هفته آینده در استان است.
داداشی تاکید کرد: پدیده غالب طی این روزها افزایش باد در ساعتهای بعدازظهر همراه با گردوخاک محلی و آسمان در اکثر ساعتها صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
