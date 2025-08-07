  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

آسمان خراسان شمالی بارانی می شود

آسمان خراسان شمالی بارانی می شود

بجنورد-مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق نقشه های پیش یابی، دوشنبه هفته آینده نوار غربی و نیمه شمالی خراسان شمالی بارانی می شود.

نوربخشی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: روز یکشنبه آینده با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات و به دنبال آن تزریق رطوبت به استان و از طرفی تقویت شاخص‌های همرفتی از اواخر وقت روز یکشنبه تا اوایل شب و همچنین در روز دوشنبه آینده در نوار غربی و نیمه شمالی استان احتمال رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید قابل انتظار خواهد بود.

وی گفت: همچنین برای روز دوشنبه با توجه به مدل‌های گردوخاک و همچنین جهت جریانات، نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا را بیشتر برای بجنورد، مانه، سملقان و رازو جرگلان انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های پیش یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی روزهای پنج شنبه تا اوایل هفته آینده در استان است.

داداشی تاکید کرد: پدیده غالب طی این روزها افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر همراه با گردوخاک محلی و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6553731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها