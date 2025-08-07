توزیع روزانه۳۰هزار غذا در موقعیت شهید سلیمانی در کمربندی شرقی کرمانشاه

محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر با حضور در محل استقرار موکب‌های مردمی در موقعیت شهید سلیمانی، واقع در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه، از آمادگی کامل این منطقه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.



وی با بیان اینکه این موقعیت هم‌اکنون میزبان هفت موکب مردمی است، اظهار داشت: این مواکب به شکل کاملاً مستقل و با انسجام در کنار هم مستقر شده‌اند و روزانه، در سه وعده صبحانه، ناهار و شام، بیش از ۳۰ هزار غذا بین زائران و مسافران مسیر اربعین توزیع می‌شود.



فرماندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد هم‌افزایی میان موکب‌ها گفت: برای نخستین بار با نگاهی جدید از سوی ستاد عتبات عالیات، سعی شده تا با تجمیع و همپوشانی موکب‌ها، خدمات‌رسانی با انسجام بیشتری صورت گیرد و خوشبختانه این هدف در موقعیت شهید سلیمانی محقق شده است.



آمویی از آغاز فعالیت رسمی این مواکب از ابتدای هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: خدمت‌رسانی این موکب‌ها تا آخرین روز عبور زائران ادامه خواهد داشت و همه تلاش مجموعه شهرستان کرمانشاه این است که زائران بدون دغدغه و با آرامش از این منطقه عبور کنند.



وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی در این منطقه افزود: یکی از اقدامات شاخص در این مجموعه، تبیین موضوع جنگ ۱۲ روزه و معرفی آن به زائران است. همچنین در این موقعیت، برنامه‌هایی برای آشنایی زائران با شهدای والامقام کرمانشاه طراحی شده که با استقبال خوبی مواجه شده است.



فرماندار کرمانشاه در ادامه گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، معرفی مرز خسروی به عنوان نزدیک‌ترین مرز به کربلا است که در همین مکان با استفاده از ظرفیت موکب‌ها در حال انجام است. هدف ما این است که زائران شناخت بهتری نسبت به این مرز امن و مجهز پیدا کنند.



وی همچنین به حضور فعال دانشجویان در این موقعیت اشاره کرد و گفت: شهید مهدی نوروزی، از دانشجویان شهید و چهره‌های شاخص استان، الگویی است که امروز جوانان ما در این موکب‌ها به او تأسی می‌کنند و حضور مؤثر نسل جوان در این میدان، مایه افتخار است.



آمویی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت مردم، گروه‌های جهادی، دستگاه‌های اجرایی و ستاد عتبات، اظهار داشت: این موقعیت با نام مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی و به برکت خون شهدا، امروز به یکی از پایگاه‌های اصلی خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده و از همه زائران دعوت می‌کنم حتماً از این فضای فرهنگی و خدماتی بازدید کنند.