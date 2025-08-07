  1. استانها
رینگ چهارم سپر جدید امنیت شهری برای شرق اصفهان است

اصفهان - شهردار سابق اصفهان گفت: رینگ چهارم ترافیکی می‌تواند زیست مردمی در شهر را استان‌تر و روان‌تر، امنیت را بیشتر، تردد را روان‌تر و آلودگی را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نوروزی صبح پنجشنبه در هفتاد و چهارمین ویژه‌برنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت بهره‌برداری از ۱۴ کیلومتر مسیر رینگ چهارم ترافیکی اصفهان ضمن ابراز خرسندی از این اقدام اظهار کرد: این پروژه زمانی برای ما یک رؤیا بود و شاید یکی از پروژه‌هایی بود که انرژی و تلاش زیادی برای انجام آن صرف گردید.

وی افزود: این پروژه می‌تواند زیست مردمی در شهر را استان‌تر و روان‌تر، امنیت را بیشتر، تردد را روان‌تر و آلودگی را کاهش دهد و یکی از مؤثرترین معبرهای شرق اصفهان است.

شهردار سابق اصفهان با اشاره به حضور دکتر جمالی‌نژاد در این جلسه عنوان کرد: شهردار اصفهان باید حضور استاندار اصفهان را در این برنامه غنیمت شمرده و برای تکمیل این رینگ در شهرهای دیگر پیگیری نماید.

وی افزود: تکمیل این رینگ در شهرهای مجاور به مراتب آسان‌تر از اصفهان بوده و تنها نیازمند تعامل بین‌بخشی است.

نوروزی خاطرنشان کرد: این مهم با وحدت و یکپارچگی که امروز در میان مدیران شهری وجود دارد، محقق خواهد شد.

