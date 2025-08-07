ابرپروژه «هلال شرق» در اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قسمتی از رینگ چهارم ترافیکی کلانشهر اصفهان در قالب ابرپروژه «هلال شرق» صبح پنجشنبه به همت مدیریت شهری و با حضور استاندار اصفهان به بهرهبرداری رسید.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در این آئین با بیان اینکه ابرپروژه هلال شرق جادهای به سوی آینده است، اظهار کرد: حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان از بزرگراه شهید آیتالله رئیسی (بزرگراه فرودگاه) آغاز و در امتداد آن، به محدوده سیتیسنتر و سپس به شهر ابریشم متصل میشود.
وی افزود: طول این پروژه ۷۸ کیلومتر است که در مرحله اول، ۱۴ کیلومتر آن مورد بهرهبرداری و افتتاح قرار میگیرد.
استاندار اصفهان ضمن تقدیر از همت مدیریت شهری برای بهرهبرداری از این پروژه عنوان کرد: هزینه اجرایی مسیر ۱۴ کیلومتری آماده افتتاح رینگ چهارم شرق اصفهان یک هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان، هزینه آزادسازی ۵۶۵ میلیارد تومان و هزینه تمام شده آن ۲,۱۱۳ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه از امروز اصفهان چهار حلقه و قلب تپندهتر دارد، گفت: ابرپروژه هلال ترافیکی شرق اصفهان به عنوان حلقهای اساسی در منظومه ترافیکی نصفجهان، بخشی از زنجیره تدبیر و توسعه این شهر است که با ایجاد ۱۵ کیلومتر مسیر آزادراهی و چهار مجموعه پل و تقاطع غیرهمسطح، نقش مهمی در کاهش ترافیک این کلانشهر و شهرهای همجوار خواهد داشت.
جمالی نژاد افزود: این محور با عبور از منطقه ۱۵ اصفهان، تقاطع آفتاب در محور فرودگاه را به مجموعه پلهای سردار سلیمانی متصل کرده و به سمت تقاطع شهید فخریزاده و پل رودخانه در منطقه ۴ و سپس منطقه ۶ امتداد پیدا میکند
استاندار اصفهان اینگونه ادامه داد: اما این پروژه مختص کلانشهر اصفهان نیست و سایر شهرستانهای اطراف نیز از منافع آن بهرهمند خواهند شد؛ مسیر حلقه چهارم از محدوده شهرداریهای اصفهان، دولتآباد، خورزوق، خمینیشهر، درچه و شهر ابریشم عبور میکند.
