رینگ چهارم ضرورت مدیریت شهری اصفهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده صبح پنجشنبه به در هفتاد و چهارمین ویژهبرنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت بهرهبرداری از ۱۴ کیلومتر مسیر رینگ چهارم ترافیکی اصفهان با اشاره به پروژههای در دستورکار مدیریت شهری اصفهان اظهار کرد: اصفهان شامل چهارحلقه است که حلقه اول به طول ۱۲.۵ کیلومتر در مرکز شهر، حلقه دوم به طول ۲۴.۵ کیلومتر در مرکز شهر و حلقه سوم به طول ۴۶ کیلومتر بدون چراغ راهنمایی و رانندگی وحود دارد.
وی افزود: حلقه چهارم به طول ۷۸.۲ کیلومتر و عرض حدود ۷۶ متر، علاوهبر اصفهان از پنج شهر مجاور نظیر دولتآباد، خورزوق، خمینیشهر، درچه و ابریشم نیز عبور میکند.
شهردار اصفهان ادامه داد: در این حلقه ۲۸ تقاطع غیر همسطح وجود دارد که ۱۴ مورد آن اجرا شده؛ همچنین چهار پل بزرگ، ۲۲ زیرگذر و چهار پل روی رودخانه نیز در مسیر این حلقه وجود دارد.
وی با اشاره به سیر تولد ایده این حلقه حفاظتی تا اجرای آن بیان کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۰ توسط استاندار وقت به شهرهای مجاور ابلاغ شد اما علیرغم این موضوع، در بعضی شهرهای مجاور مجوز ساختوساز در مسیر این حلقه اعطا شد که امیدواریم با همت استاندار این موضوع بررسی و به تکمیل حلقه کمک شود.
قاسمزاده با بیان اینکه رینگ چهارم در این دوره مدیریت شهری ضرورت بود، گفت: قطار شهری و رینگ چهارم در اولویت کار ما بود چراکه نجات آینده شهر در اجرای این دو پروژه مهم میدانستیم؛ اگر این پروژه در دورههای گذشته نگاهی آیندهنگرانه تلقی میشد اما در دوره ما ضرورت شهری بود.
وی افزود: در برنامهریزی چهار ساله برای تکمیل ۲۰ کیلومتر از این حلقه پیشبینی شده بود که امروز ۱۴ کیلومتر از آن افتتاح و ۶ کیلومتر باقیمانده تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
شهردار اصفهان با اشاره به همکاری مدیریت استان در برقراری توافق میان شهرداری اصفهان و ارتش تصریح کرد: امیدواریم که تلاش مدیریت استان و مدیریت شهری به توافقی عملیاتی با ارتش برای آزادسازی بخشی از مسیر حلقه چهارم منجر گردد.
وی با تأکید بر نقش همافزایی دورههای مختلف مدیریت شهری در تکمیل این پروژه، خواستار پذیرش تفاوت سلایق برای افزایش همگرایی و تحقق چنین پروژههایی شد.
