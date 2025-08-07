به گزارش خبرنگار مهر، رسول میرباقری صبح پنجشنبه در هفتاد و چهارمین ویژه‌برنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت بهره‌برداری از ۱۴ کیلومتر مسیر رینگ چهارم ترافیکی اصفهان اعلام کرد این مسیر تحت عنوان هلال ترافیکی شرق، عظیم‌ترین بزرگراه تاریخ شهر از نظر طول، عرض، تعداد پل‌ها، نورپردازی و زیبایی است و تکمیل آن به کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر کمک خواهد کرد.

او افزود این پروژه با ۶۳۲ هزار کامیون خاکبرداری، ۸٠ هزار متر مکعب بتن‌ریزی و ۱۸٠ هزار تن آسفالت احداث شده و برای آزادسازی مسیر اجرای آن همت و تلاش مضاعفی انجام شده است.

اولویت مدیریت شهری؛ حمل و نقل و پروژه‌های زیرسطحی

میرباقری تصریح کرد بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک، مهمترین اولویت دوره کنونی مدیریت شهری است و این بزرگراه نیز با همین هدف ارزنده اجرا شده است. او همچنین اشاره کرد بخش اعظمی از پروژه‌های ترافیکی زیر سطح شهر، هم‌اکنون در دست اجراست.

پاسخ به نیاز روز مردم در روزهای اضطرار

میرباقری با اشاره به بازدیدهای میدانی تاکید کرد این پروژه نیاز شهر بوده است و در دوره‌ای که مسیر اصلی بسته شده بود، مردم در اضطرار قرار داشتند و عبور و مرور با دشواری از کنارگذرها انجام می‌شد.

او ادامه داد دغدغه حمل‌ونقل و ترافیک، مهم‌ترین موضوعی بود که موجب شد شورای اسلامی شهر و شهرداری پیگیر جدی اجرای این پروژه باشند.

اهمیت ارتباط با شهرهای همجوار و نقش مدیریت استانی

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی عموماً از چشم مردم دور است و همین موضوع باعث می‌شود شهروندان فکر کنند کار عمرانی متوقف شده، گفت ضروری است شهروندان از این پروژه‌ها بازدید داشته باشند تا از وسعت اقدامات مطلع شوند.

او خاطرنشان ساخت اولویت اصلی شهر مباحث حمل‌ونقل بوده و عمده کار که بر دوش شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان بود انجام شده و اکنون این توقع از استاندار وجود دارد که ادامه و تکمیل حلقه چهارم ترافیکی در شهرهای برخوار، خمینی‌شهر، درچه و ابریشم با مدیریت ایشان تحقق پیدا کند.

به اعتقاد میرباقری، این پروژه در کاهش آلودگی و ترافیک نقش ویژه‌ای دارد و اقدامات پس از پایان عملیات عمرانی این پروژه نیز قابل افتخار است. او از مدیریت پیشین شورای اسلامی شهر و شهرداری برای اجرای پروژه قدردانی کرد و افزود بی‌شک حوزه عمران، مالی و ترافیک دست به دست هم دادند تا این پروژه ترکیبی به سرانجام برسد.