به گزارش خبرنگار مهر، امیر ضیائیان بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شرق سمنان با بیان اینکه پایش و نظارت بر صنایع مستمر انجام میشود، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست است.
وی با بیان اینکه در این پایش ها عملکرد واحدهای صنعتی مورد ارزیابی واقع میشوند، افزود: رویکرد این بازدیدها تضمین کاهش آلودگیهای صنعتی در شهرستان است.
رئیس اداره محیط زیست سمنان با بیان اینکه دو واحد آلاینده اخطاریه لازم را دریافت کردند، ابراز داشت: این واحدها به عدم استفاده تجهیزات کنترل آلاینده و رعایت نکردن استانداردهای محیط زیستی محکوم شدند.
ضیائیان با بیان اینکه این واحدها باید ظرف مدت تعیین شده نواقص خود را رفع کنند، تصریح کرد: در صورت عدم همکاری با واحدهای متخلف برخورد قانونی جدی انجام خواهد گرفت.
وی از تداوم این بازدیدها خبر داد و افزود: میکوشیم تا در این پایش ها منابع آلاینده در صنایع مستقر شهرک صنعتی سمنان کنترل شود.
نظر شما