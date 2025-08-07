  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

تشدید پایش زیست‌محیطی صنایع در سمنان؛ ۲ واحد اخطاریه گرفتند

سمنان- رئیس اداره محیط زیست سمنان از تشدید پایش زیست محیطی صنایع شهرستان خبر داد و گفت: دو واحد آلاینده اخطاریه لازم را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ضیائیان بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شرق سمنان با بیان اینکه پایش و نظارت بر صنایع مستمر انجام می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست است.

وی با بیان اینکه در این پایش ها عملکرد واحدهای صنعتی مورد ارزیابی واقع می‌شوند، افزود: رویکرد این بازدیدها تضمین کاهش آلودگی‌های صنعتی در شهرستان است.

رئیس اداره محیط زیست سمنان با بیان اینکه دو واحد آلاینده اخطاریه لازم را دریافت کردند، ابراز داشت: این واحدها به عدم استفاده تجهیزات کنترل آلاینده و رعایت نکردن استانداردهای محیط زیستی محکوم شدند.

ضیائیان با بیان اینکه این واحدها باید ظرف مدت تعیین شده نواقص خود را رفع کنند، تصریح کرد: در صورت عدم همکاری با واحدهای متخلف برخورد قانونی جدی انجام خواهد گرفت.

وی از تداوم این بازدیدها خبر داد و افزود: می‌کوشیم تا در این پایش ها منابع آلاینده در صنایع مستقر شهرک صنعتی سمنان کنترل شود.

