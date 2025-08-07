کرمانشاه در مسیر تبدیل به الگوی ملی اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با حضور معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، با اشاره به ضرورت همگام‌سازی تمام صنایع کشور با تحولات فناوری، اظهار کرد: امروز دیگر هیچ صنعتی نمی‌تواند بدون تطبیق با تغییرات زمانه دوام بیاورد. هر سازمانی اگر خود را با شرایط روز هماهنگ نکند، قطعاً از بین خواهد رفت و در این موضوع شکی نیست.

وی افزود: تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت قطعی است و باید تمام فرآیندها را متحرک کرد. در این مسیر، زیرساخت یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات و خوشبختانه شرکت مخابرات ایران با قدمتی نزدیک به یک قرن، به عنوان پیشران توسعه پایدار کشور ایفای نقش می‌کند.

امیری با اشاره به گستردگی زیرساخت‌های ارتباطی شرکت مخابرات در ایران گفت: این شرکت امکانات متنوعی در حوزه‌های هوا، زمین، دریا و زیرزمین از جمله شبکه فیبر نوری در اختیار دارد و با قدرت به سمت ارائه سرویس‌ها و خدمات نوین ارتباطی و دیجیتال حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه سفر اخیر معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران به کرمانشاه و انعقاد تفاهم‌نامه با استانداری، نویدبخش تحولات بزرگی در استان خواهد بود، افزود: این همکاری‌ها قطعاً در حوزه کسب‌وکار، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد دیجیتال استان نقش مؤثری خواهد داشت.

رئیس مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به ارائه خدمات اینترنت رایگان در پایانه‌های مرزی، بیان کرد: در مرزهای استان روزانه خدمات رایگان اینترنتی به زائران و مسافران ارائه می‌شود و اکنون در ۳۵ نقطه مختلف وای‌فای رایگان مخابراتی راه‌اندازی شده است. هرگونه گپ و اختلال در شبکه نیز به سرعت شناسایی و اصلاح می‌شود.

امیری در ادامه با تشبیه وضعیت ارتباطی استان کرمانشاه به یک کشور کوچک، گفت: با وجود ناپایداری‌هایی که در شبکه برق استان داریم، اما شبکه ارتباطی و موبایلی ما زنده، فعال و تاب‌آور است. پایداری و مصرف دیتای استان در سطح قابل قبولی قرار دارد و این نشان‌دهنده سلامت شبکه موبایل و اینترنت مخابرات است.

وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی و آمادگی در برابر قطعی‌های برق افزود: حداکثر توان را در نصب باتری و تجهیزات پشتیبان در مراکز داریم. همچنین در بسیاری از شهرستان‌ها از جمله پاوه، اورامانات، اسلام‌آبادغرب، کرمانشاه و سایر نقاط استان، پوشش گسترده ارتباطی ایجاد شده است.

امیری ادامه داد: در مناطقی که تقاضا وجود داشته، تلاش کرده‌ایم حضور فعال داشته باشیم و خدمات ارتباطی را توسعه دهیم. به‌جز برخی حواشی شهر کرمانشاه، در اغلب نقاط استان اقدامات اساسی انجام شده اما همچنان می‌دانیم که کارهای بسیاری باقی مانده و باید شبکه را توسعه دهیم.

وی افزود: هم‌اکنون ظرفیت مخابرات استان برای واگذاری خدمات، حدود ۱۰۰ هزار مشترک هدف‌گذاری شده است و این عدد تا پایان سال جاری رشد چشمگیری خواهد داشت. اکنون حدود ۸ تا ۹ هزار مشترک فعال در استان داریم و بسیاری از این مشترکین به تناسب نیاز خود، از حجم‌های مختلف خدمات استفاده می‌کنند.

امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بازار تقاضای ارتباطی در استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه با وجود شرایط اقتصادی خاص، اما بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن بسیار پویا است و ظرفیت توسعه بالایی دارد. ما در پروژه‌های جاری، شهرهایی مانند شیرین، اسلام‌آبادغرب، صحنه، کنگاور و کرمانشاه را در اولویت توسعه قرار داده‌ایم.

وی افزود: پروژه‌های جدید مخابراتی در داخل شهر کرمانشاه با تمرکز ویژه در حال پیگیری است و ان‌شاءالله تا پایان سال خبرهای خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد. همچنین واگذاری تلفن و اینترنت خانگی و تجاری در قالب پروژه‌های جدید به زودی آغاز می‌شود و مخابرات با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد.