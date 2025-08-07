به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهرامی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری که در ساختمان مخابرات استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران با توجه به رویکرد جدید خود و در اختیار داشتن بزرگترین شبکه ارتباطی کشور چه در لایه فیبر و چه در لایه مس، نگاه خود را به فرایندهای خدمت‌رسانی تغییر داده است.

وی با بیان اینکه پیش از این ارتباطات را صرفاً یک خدمت تلقی می‌کردیم، افزود: امروز دیگر ارتباطات یک خدمت ساده نیست، بلکه یک زیرساخت حیاتی برای حوزه‌هایی چون بانکداری، سلامت دیجیتال و سایر خدمات عمومی به شمار می‌رود و همین موضوع، وظیفه مخابرات را سنگین‌تر و تعهد ما را دوچندان کرده است.

بهرامی ادامه داد: مخابرات اکنون دیگر فقط ارائه‌دهنده تلفن ثابت یا اینترنت نیست، بلکه ارائه‌دهنده زیرساختی است که امنیت و پایداری اقتصاد دیجیتال کشور به آن وابسته است. در همین راستا، شرکت مخابرات ایران اقدامات قابل توجهی در زمینه ایجاد شبکه‌های اختصاصی، تأمین امنیت ارتباطات، و توسعه مراکز پایش امنیت انجام داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در ادامه گفت: نگاه ما در حوزه ارتباطات، نگاه شنواست؛ اگر مسائلی در استان کرمانشاه وجود داشته باشد که قابل حل توسط مخابرات باشد، با همین نگاهی که در شرکت مخابرات ایران حاکم است، آمادگی داریم نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی از امضای تفاهمنامه‌ای مهم میان شرکت مخابرات ایران و استانداری کرمانشاه خبر داد و گفت: این تفاهمنامه زمینه‌ساز تحولی شگرف در حوزه اقتصاد دیجیتال استان خواهد شد و برخی از مفاد آن هم‌اکنون وارد فاز عملیاتی شده‌اند.

بهرامی با تأکید بر جایگاه ویژه استان کرمانشاه به عنوان قطب غرب کشور، افزود: این تفاهمنامه بر اساس زیرساخت‌های گسترده شرکت مخابرات که به وسعت کشور گسترده است، قابلیت اجرا در سایر استان‌ها را نیز دارد، اما کرمانشاه به واسطه ظرفیت‌ها و موقعیت خود در محور غرب کشور، جایگاه خاصی خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت سایبری در شرایط فعلی گفت: حملات سایبری فقط محدود به بازه زمانی خاصی نیستند و هم‌اکنون نیز در حال وقوع هستند. شرکت مخابرات ایران با تکیه بر دانش تخصصی، زیرساخت‌های امنیتی از جمله مراکز پایش، خدمات امنیتی و تعمیرات تخصصی را به صورت سرویس به سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور ارائه می‌دهد.

وی همچنین به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: گرچه این موضوع در اختیار شرکت مخابرات نیست، اما مخابرات ایران تاکنون کوتاهی نکرده و با استفاده از تکنولوژی‌ها و بودجه در دسترس، تلاش کرده است تا خللی در خدمات ارتباطی وارد نشود.

بهرامی در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها، افزود: شما اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی دقیق، نقد منصفانه و مطالبه‌گری حرفه‌ای، در شکل‌گیری توسعه پایدار نقش اساسی دارید. از این رو امیدواریم در مسیر اجرایی شدن این تفاهمنامه، با انتشار دقیق مفاد آن و پیگیری مستمر از شرکت مخابرات و استانداری، بتوانیم زمینه‌ساز تحولی واقعی در استان کرمانشاه باشیم.

وی تأکید کرد: از امروز، این تفاهمنامه وارد فاز اجرایی شده و آقای امینی به عنوان نماینده شرکت مخابرات ایران در استان، پاسخگوی رسانه‌ها و مردم در خصوص پیشرفت مراحل آن خواهد بود.