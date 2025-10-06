مهاجرت خطوط مسی به فیبر نوری بدون تغییر شماره مشترکان

حمیدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابرپروژه «سوپ» یا همان طرح مهاجرت از شبکه سیم مسی به فیبر نوری، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیرساختی شرکت مخابرات ایران در حال اجراست. این طرح با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سراسر کشور به‌صورت مرحله‌ای در حال پیاده‌سازی است.

وی افزود: استان کرمانشاه خوشبختانه جزو استان‌های پیشرو در اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود و عملیات اجرایی آن هم‌اکنون در سطح شهر کرمانشاه آغاز شده و به تدریج در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات فنی این طرح گفت: شماره تلفن مشترکان در فرآیند مهاجرت به فیبر نوری هیچ تغییری نخواهد کرد و همان شماره پیشین روی بستر جدید فعال می‌شود. این امر موجب می‌شود مشترکان بدون نیاز به انجام هیچ اقدامی، از مزایای فناوری نوین بهره‌مند شوند.

امیری با بیان اینکه اجرای طرح سوپ مزایای متعددی دارد، افزود: صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف انرژی، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی، افزایش رضایت مشترکان و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاوردهای مهم این پروژه ملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح سوپ هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مشترکان نخواهد داشت و تمامی مراحل مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری توسط شرکت مخابرات انجام می‌شود.