به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران از مهار آتشسوزی در جنگلهای کردکوی خبر داد و گفت: آتش در سه منطقه مختلف جنگل کردکوی به کمک نیروهای متخصص منابع طبیعی، هلال احمر و همچنین نیروهای مردمی مهار شد و در حال حاضر عملیات اطفا کامل ادامه دارد.
وی همچنین افزود: این حادثه با تلاش بیوقفه نیروهای امدادی تحت کنترل قرار گرفته است و تیمهای عملیاتی در حال پاکسازی نواحی درگیر آتش هستند.
نیکویی گفت: آتشسوزی در جنگلهای کردکوی که به دلیل سهلانگاری انسانی و شرایط نامساعد جوی و وزش بادهای شدید گسترش یافته بود، با هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف به سرعت مهار شد.
