به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو با اشاره به اینکه این حریق حوالی ساعت ۳:۳۰ بامداد به‌طور کامل مهار شد، گفت: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، انتظامی، بسیج مردمی و جوامع محلی با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی مانع از گسترش آتش شدند.



وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت احتمالی بروز حریق، سهل‌انگاری برخی کوهنوردان و گردشگران در خاموش نکردن کامل آتش باقی‌مانده بوده است.



فرماندار ساوجبلاغ از طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست خواست با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.



صادقلو تأکید کرد: مشارکت مردم محلی و نیروهای امدادی در این حادثه نمونه بارز همکاری برای حفظ منابع طبیعی و شایسته تقدیر است.