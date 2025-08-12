  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۰

آتش‌سوزی مراتع ساوجبلاغ مهار شد

کرج- فرماندار ساوجبلاغ اعلام کرد آتش‌سوزی بامداد امروز در مراتع این شهرستان که حدود ۶ هکتار از پوشش گیاهی مرتعی را درگیر کرده بود، با همکاری نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو با اشاره به اینکه این حریق حوالی ساعت ۳:۳۰ بامداد به‌طور کامل مهار شد، گفت: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، انتظامی، بسیج مردمی و جوامع محلی با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی مانع از گسترش آتش شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت احتمالی بروز حریق، سهل‌انگاری برخی کوهنوردان و گردشگران در خاموش نکردن کامل آتش باقی‌مانده بوده است.

فرماندار ساوجبلاغ از طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست خواست با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

صادقلو تأکید کرد: مشارکت مردم محلی و نیروهای امدادی در این حادثه نمونه بارز همکاری برای حفظ منابع طبیعی و شایسته تقدیر است.

