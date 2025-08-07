  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

آتش همچنان در ارتفاعات شیراز شعله می کشد

شیراز-رئیس سازمان آتش نشانی شیراز با اشاره به اینکه آتش سوزی روز گذشته در کوه دراک به سمت به ده‌شیخ تا کوه‌سرخ ادامه یافته است،گفت: بالگرد برای اطفای حریق به منطقه اعزام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات شیراز که روز گذشته با آتش‌سوزی در کوه دراک آغاز شد، گفت: ساعت ۱۱:۳۰ پانزدهم مردادماه آتش‌سوزی ارتفاعات دراک به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نیروهای اطفای حریق از هفت ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: آتش‌نشان ها همراه با نیروهای داوطلب، حریق را تحت کنترل قرار دادند و برای اطفای آن تلاش کردند.

عیدی پور گفت: به دلیل توپوگرافی منطقه و کوهستانی بودن، همچنین وزش باد منجر شد آتش از پس کوهک توسعه پیدا کند و به ارتفاعات مشرف به ده‌شیخ و نهایتاً کوه‌سرخ برسد.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز با بیان اینکه هم‌اکنون بالگرد برای اطفای حریق به پرواز درآمده است، تصریح کرد: امیدواریم با کمک بالگرد آتش به زودی خاموش شود.

