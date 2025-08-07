جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از وقوع یک مورد آتشسوزی در محدوده چهاردانگه خبر داد و جزئیات این حادثه را چنین تشریح کرد: ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه صبح امروز، در پی تماس همکاران آتشنشانی محدوده چهاردانگه، یک مورد آتشسوزی در یک کارگاه و انبار واقع در بزرگراه آزادگان، خیابان غفاری، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. با توجه به اینکه محل حادثه خارج از حوزه استحفاظی شهرداری و آتشنشانی تهران بود، دو ایستگاه آتشنشانی به همراه یک تانکر آب به عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شدند. همکاران آتشنشانی چهاردانگه نیز در محل حضور داشتند.
ملکی افزود: محل حادثه شامل دو ملک مجاور یکدیگر بود؛ یکی با وسعت تقریبی ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمربع و دیگری حدوداً ۳۰۰ مترمربع. در هر دو ملک مقدار زیادی سبدهای پلاستیکی که عمدتاً اسقاطی بودند، در حجم زیاد نگهداری میشد. این سبدها با دستگاههایی که در محل وجود داشت، خرد میشدند تا برای بازیافت مجدد آماده شوند.
وی ادامه داد: ملک بزرگتر به طور کامل دچار آتشسوزی شده و کاملاً شعلهور بود. شعلههای آتش همچنین به حدود نیمی از ملک مجاور نیز سرایت کرده بود؛ آنجا نیز سبدهای پلاستیکی اسقاطی در حجم زیاد وجود داشت که نیمی از آن درگیر حریق شده بود. آتشنشانان از چند طرف عملیات را آغاز کردند و موفق شدند آتش را تحت کنترل خود درآورند.
ملکی با اشاره به ویژگیهای محل حادثه تصریح کرد: خوشبختانه محل حریق یک محوطه باز بود و بیشتر فضای بسته یا سوله در آن وجود نداشت. در صورتی که آتشسوزی در یک فضای بسته اتفاق میافتاد، با توجه به حجم زیاد دود که از فواصل دور نیز قابل مشاهده بود، وضعیت برای آتشنشانان بسیار دشوارتر میشد. اما خوشبختانه نیروها به سرعت موفق شدند آتش را مهار کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی در پایان تأکید کرد: این حادثه هیچگونه مصدومیت یا تلفات جانی در پی نداشت. پس از اطفای کامل حریق، محل برای ایمنسازی و انجام لکهگیری نهایی به عوامل آتشنشانی چهاردانگه تحویل داده شد و آتشنشانان اعزامی از تهران به ایستگاههای خود بازگشتند.
