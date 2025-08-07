به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره اشغال کامل غزه، شکست سیاسی و میدانی مفتضحانه دشمن را در دستیابی به اهدافش در طول دو سال جنگ علیرغم ارتکاب جنایات بی شمار و برخورداری از حمایت‌های نامحدود آشکار می‌سازد.

گروه‌های مقاومت فلسطین در این بیانیه تاکید کردند که تهدید به اشغال کامل غزه بیانگر تصمیم دشمن برای ادامه نسل کشی در غزه است و تلاشی نومیدانه برای به زانو درآوردن ملت فلسطین و مقاومتشان به شمار می‌رود و این نیات، بدون هزینه‌های گزاف عملی نخواهد شد و میدان همانند همیشه تعیین کننده خواهد بود.

گروه‌های مقاومت فلسطین افزودند: غزه صرفاً یک منطقه جغرافیایی خالی نیست که به دنبال کسی باشد آن را پر کند، بلکه سرزمینی آغشته به خون شهدا و مجاهدان است و هرگونه تلاش برای اشغال مستقیم غزه، به منزله باتلاقی جدید خواهد بود که هر که در آن پیشروی کند را خواهد سوزاند؛ مقاومت وارد مرحله‌ای از مقابله سخت‌تر و دردناک‌تر علیه دشمن خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: نتانیاهو تلاش می‌کند از طریق بازارگرمی برای توهمات خود، بر شکست‌های خود سرپوش بگذارد و ما به وضوح به او می‌گوئیم که غزه نه از سوی تل‌آویو و نه از سوی هیچ پایتخت خارجی دیگری اداره نخواهد شد، بلکه با اراده مردم مقاوم آن اداره خواهد شد.

این بیانیه می‌افزاید: گروه‌های مقاومت فلسطین در میدان نبرد متحد هستند و هرگونه نقشه برای اشغال غزه را مانند دفعات قبل نقش بر آب خواهند کرد و دشمن اگر گمان کند که می‌تواند از طریق اقدام نظامی اسرای خود را آزاد کند، متوهم است و ما تاکید می‌کنیم که اسرای صهیونیست هرگز آزاد نخواهند شد مگر از طریق مذاکرات و پرداخت بهایی گزاف از سوی رژیم صهیونیستی.

نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ از تصمیم خود برای اشغال کامل نوار غزه، از جمله عملیات در مناطقی که گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند، خبر داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز گفتگو با یک شبکه هندی مدعی شد که تل‌آویو به دنبال اشغال نوار غزه نیست بلکه می‌خواهد کنترل این باریکه را به یک اداره انتقالی متشکل از نیروهای عربی بسپارد.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز گزارش داد، هیچ نشانه جدی مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد اشغال کامل غزه را داشته باشد، دیده نمی‌شود.