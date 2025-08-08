واکنش استرالیا به تصمیم نتانیاهو برای اشغال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، استرالیا به تصمیم نتانیاهو درباره اشغال غزه واکنش نشان داد.

پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از عزم خود برای اشغال غزه خبر داد، استرالیا از رژیم صهیونیستی خواست که در این مسیر گام برندارد.

پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا امروز جمعه گفت: استرالیا از اسرائیل می خواهد که این مسیر را دنبال نکند که به بغرنج شدن فاجعه انسانی در غزه منجر خواهد شد. کوچاندن اجباری دائمی نقض قانون بین المللی است.

وی بر ضرورت آتش بس و سرازیر شدن بدون محدودیت کمک ها به غزه و آزادی اسیران اسرائیلی تاکید کرد.

وزیر خارجه استرالیا گفت: راهکار دودولتی بهترین راه برای تحقق صلح دایمی است.

گفتنی است که استرالیا تاکنون به صف کشورهایی که از قصد خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر داده اند، نپیوسته است اما اعلام کرده است که در زمان مناسب تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد و این همزمان با افزایش انتقادهایش از رژیم صهیونیستی است.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی با طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.