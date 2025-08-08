ناصح محمدخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: موکب‌های مستقر در شهرستان دیواندره، به‌ویژه موکب شهر زرینه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، آماده استقبال از زائران اربعین حسینی هستند.

وی با بیان اینکه این موکب‌ها با عشق و اخلاص به زائران خدمت می‌کنند، افزود: پذیرایی از زائران، ارائه خدمات درمانی، راهنمایی و هدایت کاروان‌ها، راه‌اندازی نمازخانه و برپایی نماز جماعت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این موکب‌ها است.

فرماندار دیواندره ادامه داد: تلاش شده است تمامی امکانات رفاهی و خدماتی فراهم شود تا زائران در طول مسیر سفر خود از آرامش، امنیت و خدمات مناسب برخوردار باشند.

محمدخانی با قدردانی از مشارکت مردم شهرستان در برپایی این موکب‌ها، تصریح کرد: این حرکت ارزشمند جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم دیواندره به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت به زائران حسینی گامی مؤثر برداریم.