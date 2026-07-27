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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

موکب زرینه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی آماده شد

موکب زرینه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی آماده شد

دیواندره- موکب شهر زرینه با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی آماده فعالیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، ظهر دوشنبه معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری دیواندره، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و معاون شهردار دیواندره از موکب شهر زرینه از توابع شهرستان دیواندره بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت امکانات و زیرساخت‌های فراهم‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت و عوامل اجرایی موکب بر آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کردند.

موکب شهر زرینه قرار است به مدت ۱۰ روز فعالیت داشته باشد و در این مدت خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی را ارائه کند.

کد مطلب 6900629

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