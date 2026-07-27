به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، ظهر دوشنبه معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری دیواندره، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و معاون شهردار دیواندره از موکب شهر زرینه از توابع شهرستان دیواندره بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت امکانات و زیرساخت‌های فراهم‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت و عوامل اجرایی موکب بر آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کردند.

موکب شهر زرینه قرار است به مدت ۱۰ روز فعالیت داشته باشد و در این مدت خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی را ارائه کند.