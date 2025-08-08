به گذارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان پنجشنبه شب در آئین تجلیل از خبرنگاران گفت: اصحاب رسانه چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و باید مشکلات را منعکس کرده وپیشنهادات و انتقادات سازنده را بیان کنند.

وی با بیان اینکه انتظارات باید بر اساس امکانات باشد، افزود: نارسایی‌هایی وجود دارد و برای رفع آن تلاش می‌کنیم که گاهی وقت‌ها نتیجه می‌گیریم و گاهی مقدمه برای آغاز کار است.

قبادیان تصریح کرد: دولت یک سال با شرایط ناترازی درگیر شده که پروسه زمانی این مشکل در گذشته بوده امروزه و حرفش را ما می‌خوریم.

وی با بیان اینکه، دولت به سمت انرژی خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی رفته است، گفت: در جنت رودبار زمین از منابع طبیعی گرفته شد و نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از مردم شهرستان رامسر به علت ناترازی برق عذر خواهی می‌کنم زیرا موج گرما سبب قطعی برق ۴ ساعته شده است.

وی گفت: در حوزه‌های مختلف مشکلات زیادی داریم و تلاش می‌کنیم با امکانات و مدیران شهرستانی و استانی گره گشایی کنیم.

فرماندار رامسر بیان داشت: در هفته گذشته سه غرقی دادیم و باید برای کاهش غریق در منطقه برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: دیروز اردویگی ۴۰۰ نفر شناگر در طرح دریا برگزار که با تلاش نیروی انتظامی از ساحل خارج شدند.

وی گفت: راه جواهرده، دالخانی و اشکور ۴۰ سال خرابی دارد که اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی با تلاش و پیگیری نماینده محترم مجلس جناب دکتر شمس الدین حسینی برای اشکور اخذ شد و برای جواهرده و دالخانی نیز به زودی عملیاتی می‌شود.