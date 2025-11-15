قبادیان: مشارکت گسترده مردم و حضور فعال نخبگان در انتخابات ضروری است

مسلم قبادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ماده ۴۱، افرادی که قصد نام‌نویسی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا را دارند، باید از تاریخ ۲۴ دی‌ماه به مدت یک هفته از سمت‌های مدیریتی خود استعفا دهند.

قبادیان افزود: یکی از مدارک ضروری هنگام ارائه مدارک ثبت‌نام، ارائه استعفانامه رسمی به دستگاه مربوطه است و داوطلبان باید مدارک کامل را در زمان مقرر تحویل دهند.

فرماندار رامسر با دعوت از اقشار مختلف مردم، تشکل‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در انتخابات، تصریح کرد: حضور گسترده داوطلبان از گروه‌های مختلف اجتماعی نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی خواهد داشت.

وی بیان داشت: در این انتخابات، رقابت در عین رفاقت رقم خواهد خورد و ما به‌عنوان متولیان برگزاری، تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت، صیانت از آرا و اجرای دقیق و سالم فرایند انتخابات به کار خواهیم گرفت.