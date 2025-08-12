کیفسان علی‌کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نقش برجسته گروه‌های مردمی بانوان در دوران بحران ۱۲ روزه ارزنده بود.

وی گفت: آموخته‌هایم در زمینه امدادرسانی و امور خیریه را از پدرم که ۴۵ سال در این مسیر گام برداشت، کسب کردم و در طول این بحران، گروه‌های مردمی بانوان را با بهره‌گیری از تخصص‌های مختلفی که داشتند، ساماندهی کردیم تا اقدامات ارزشمندی را در زمینه‌های گوناگون انجام دادند.

فعال اجتماعی افزود: این بانوان با فعالیت در حوزه‌های ترویج کسب و کار، راه‌اندازی صندوق‌های خیریه و قرض‌الحسنه، حمایت از کشاورزی و دامپروری، فعالیت در کانون‌های حمایتی منابع طبیعی، و همچنین رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی، در شرایط جنگی به یاری مردم شتافتند.

علیکرمی با بیان اینکه رایزنی‌های با هلال احمر جهت ارائه کمک‌های لازم در مناطق مختلف، انجام شد، بیان کرد: ما آموزش‌های اولیه امداد و نجات، پانسمان و تزریقات را به داوطلبان ارائه دادیم و همچنین، آموزش‌های کاربردی امدادی را برای افراد نابینا و ناشنوا نیز در نظر گرفتیم و با شناسایی این عزیزان در محلات، تلاش کردیم تا در مواقع ضروری، خدمت‌رسانی به آن‌ها تسریع شود.

برگزاری برنامه‌های شاد برای کودکان

این فعال اجتماعی به جنبه روحی و روانی بحران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کودکان و بزرگسالان دچار اضطراب شده بودند و نیاز به آرامش داشتند تا از آسیب‌های روحی در امان بمانند، ما با برگزاری برنامه‌های شاد و آموزشی در پارک‌ها و مکان‌های عمومی، سعی کردیم فضایی مناسب با شرایط سنی و جوی کشور برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای سالمندان پس از پایان بحران ۱۲ روزه، جنگ شادی در سرای سالمندان برگزار کردیم و همچنین، خانه‌های خالی از سکنه را با عنوان خانه مهربانی تجهیز و آماده کردیم تا اگر لازم شد در اختیار افرادی که خانه آن‌ها آسیب دیده بود، قرار دهیم.

فعال اجتماعی عنوان کرد: این خانه‌ها پس از بحران نیز با هدف کمک به زوج‌های تازه ازدواج کرده، در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

علیکرمی به گستردگی فعالیت‌های این گروه‌ها در سطح استان اشاره کرد و گفت: ما در سنندج، دیواندره، کامیاران، قروه، بیجار، سقز، دهگلان، بانه و مریوان رابط و حلقه‌های ارتباطی داریم و فعالیت‌های ما در این شهرستان‌ها به طور مستمر ادامه دارد.

وی یادآور شد: در دوره بحران ۱۲ روزه، با گسترش دامنه فعالیت‌ها و ارتباط با بیش از ۵۰۰ رابط، توانستیم در قالب گروه‌های مختلف، فعالیت‌های مثمر ثمری را با توجه به شرایط داخلی کشور و نیازهای جامعه ارائه دهیم.

وی بر اهمیت تبیین‌گری در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و افزود: آموزش امداد و نجات و آشنایی با کمک‌های اولیه هلال احمر، از جمله برنامه‌هایی بود که در این راستا دنبال کردیم.

انجام فعالیت‌های تبیین کرانه به منظور روشنگری و آگاهی بخشی

علیکرمی افزود: فردی که شناخت و آگاهی لازم را داشته باشد، درک و تحلیل عمیق‌تری از شرایط کشور خواهد داشت و فعالیت‌های تبیین‌گرانه ما به منظور این روشنگری و آگاهی بخشی همچنان ادامه دارد.

وی در پایان به استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: ما در بزرگترین سینمای روباز جهان در کوه آبیدر و سایر المان‌های شهری، با بهره‌گیری از نورافکن‌ها و پروژکتورها مستندها و فیلم‌هایی را به نمایش گذاشتیم که وضعیت و تحولات جامعه را به تصویر می‌کشیدند و در تبیین شرایط نقش مهمی ایفا می‌کند.