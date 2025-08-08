انتشار تعرفه رسمی خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز خبرنگار، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، تعرفه رسمی و پایهای خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی برای سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
این سند، با هدف تقویت جایگاه حرفهای عکاسان مطبوعاتی و ایجاد وحدت رویه در تعیین دستمزد خدمات عکاسی در رسانهها تهیه و ارائه شده است.
انجمن صنفی تأکید کرده است که مبالغ درجشده در تعرفه، به عنوان قیمتهای پایه و حداقلی در نظر گرفته شدهاند و انتظار میرود به عنوان مبنای مذاکرات میان عکاسان مطبوعاتی و رسانهها یا سایر سفارشدهندگان قرار گیرند.
در این تعرفه، بر لزوم قیمتگذاری دقیق و نظاممند در حوزه عکاسی مطبوعاتی به عنوان یک تعهد حرفهای تأکید شده و این موضوع عامل مهمی در تقویت انسجام و هماهنگی میان عکاسان سراسر کشور دانسته شده است. انجمن همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی پیچیدهای که بسیاری از عکاسان مطبوعاتی بهویژه عکاسان مستقل با آن مواجه هستند، توصیه کرده است که اعضا این تعرفه را به عنوان نقطه شروع مذاکرات مالی خود با کارفرمایان در نظر بگیرند و با حفظ سطح کیفی خدمات خود، در جهت توسعه اقتصادی این حرفه گام بردارند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران همچنین از رسانهها و نهادهایی که این تعرفه را در تعیین دستمزد عکاسان مبنا قرار میدهند قدردانی کرده و انتشار این سند را نتیجه همکاری هیئتمدیره، کمیتههای تخصصی و مشاوران انجمن دانسته است.
برای مشاهده تعرفه جدید اینجا را ببینید.
نظر شما