حسین معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی کارشناسی علت خروج قطار تهران-کرمان از ریل در محدوده ایستگاه سیریز خبر داد و گفت: مسافران این حادثه بدون آسیب جدی به مقصد انتقال یافتند.

مدیرکل راه‌آهن کرمان اعلام کرد: تیم‌های فنی راه‌آهن بلافاصله پس از وقوع حادثه، محل را بررسی کردند و نتایج نهایی پس از تحلیل کمیسیون عالی سوانح منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به جمع‌آوری واگن‌های واژگون شده افزود: عملیات پاکسازی خط در حال انجام است تا اختلالی در تردد قطارها ایجاد نشود. این قطار متعلق به شرکت جوپار بود و تمام مسافران آن با اتوبوس‌های جایگزین به کرمان انتقال یافتند.

به گفته مدیرکل راه‌آهن کرمان، نیروهای امدادی و فنی از نخستین دقایق در محل حاضر شدند و خدمات لازم را به مسافران ارائه دادند. حرکت قطارها در این مسیر هم‌اکنون طبق برنامه عادی در جریان است.

این حادثه صبح امروز (جمعه) در محدوده ایستگاه سیریز شهرستان زرند رخ داد و بر اساس اعلام هلال‌احمر کرمان، چهار واگن از ریل خارج شدند که در پی آن هشت نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند. تیم‌های امدادی پس از ایمن‌سازی صحنه، عملیات کمک‌رسانی را انجام دادند.