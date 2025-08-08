  1. اقتصاد
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

سانحه برای قطار مسافری تهران- کرمان؛ مسافران در سلامت هستند

شرکت راه‌آهن با اعلام اینکه قطار مسافری تهران- کرمان دچار سانحه شد از سلامت مسافران قطار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش، چند واگن قطار مسافری تهران - کرمان در محدوده ایستگاه «سیریز» استان کرمان، از خط خارج شد که تمامی مسافرین در سلامت کامل هستند

با حضور به‌موقع عوامل فنی راه‌آهن و نیروهای امدادی، کلیه مسافران به سلامت از قطار خارج شدند.

همچنین به‌منظور ادامه سفر، اتوبوس‌های جایگزین پیش‌بینی و مسافران در حال انتقال به مقصد کرمان هستند.

کارشناسان فنی راه آهن نیز بلافاصله به محل اعزام و بررسی علل وقوع سانحه آغاز شده است. نتایج این بررسی‌ها پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سمیه رسولی

