سانحه برای قطار مسافری تهران- کرمان؛ مسافران در سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: دقایقی پیش، چند واگن قطار مسافری تهران - کرمان در محدوده ایستگاه «سیریز» استان کرمان، از خط خارج شد که تمامی مسافرین در سلامت کامل هستند
با حضور بهموقع عوامل فنی راهآهن و نیروهای امدادی، کلیه مسافران به سلامت از قطار خارج شدند.
همچنین بهمنظور ادامه سفر، اتوبوسهای جایگزین پیشبینی و مسافران در حال انتقال به مقصد کرمان هستند.
کارشناسان فنی راه آهن نیز بلافاصله به محل اعزام و بررسی علل وقوع سانحه آغاز شده است. نتایج این بررسیها پس از تکمیل، اطلاعرسانی خواهد شد.
