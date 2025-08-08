مسئولان برای قطعی مکرر برق به داد مردم بوشهر برسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نمازجمعه این هفته بندر دیر، با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار و همچنین گرامیداشت یاد صدها شهیدی که ناجوانمردانه توسط رژیم صهیونیستی، ایادی استکبار و منافقین در طول تاریخ، خصوصاً در جنگ غزه، به شهادت رسیدند، اظهار داشت: خبرنگاران، جرمی جز رساندن صدای حقیقت و مظلومیت مردم غزه به جهانیان نداشتند و با بیان حقایق و آگاهیبخشی به مردم، انسانها را بیدار کردند.
وی با یادآوری وقایع کربلا بیان کرد: تاریخ کربلا اکنون در غزه تکرار شده است و شاهد به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم غزه و حتی خبرنگاران هستیم.
سعیدی با اشاره به حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه و به شهادت رساندن تعدادی از خبرنگاران و آسیب زدن به همکارانشان گفت: در بین این عزیزان کسانی بودند که تا لحظات آخر مقاومت کرده و با انگشت اشاره، تکبیر گفته و در عین مظلومیت، عزت ما را مخابره کردند.
رعایت تقوا در حرفه خبرنگاری
وی ضمن تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران، بهویژه در شهرستان دیر، تأکید کرد: خبرنگاری رسالت بسیار حساسی است و اگر خدای نکرده، کم یا زیاد شدن یک کلمه، تغییر یک حرف یا کوتاه و بیش از اندازه ارسال کردن یک پیام، موجب فراهم شدن زمینه برای تغذیه دشمن شود، اجر خود را از دست میدهد.
امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه اگرچه ابزارها پیامرسانی میکنند اما عامل اصلی تنظیم و ارسال محتوا، خبرنگاران هستند، افزود: رسالت خبرنگار باید نشئت گرفته از نهضت عاشورا باشد. بنابراین، خبرنگاران مراقب باشند و در مطالبهگری و نقدها، تقوای الهی را رعایت کنند.
وی یادآور شد: خبرنگاران هم جایگاه بسیار ویژه و هم مسئولیت بسیار سنگینی دارند و باید مراقب باشند در قلم زدن، موضع گرفتن، نقد کردن، بیان مشکلات و پیگیری حقوق عامه مردم، تقوا را رعایت کنند و از طرفی، در کمک کردن به مسئولان برای حل مشکلات مردم، احساس مسئولیت کنند.
سعیدی با اشاره به روز حمایت از صنایع کوچک تصریح کرد: هر جا همافزایی و حمایت از صنعت، بهخصوص صنایع کوچک، داشته باشیم، در ایجاد اشتغال و رونق و حمایت از تولید، توفیقات بیشتری حاصل میشود. بنابراین، نهادها و ادارات باید به بنگاهها و صنایع کوچک توجه داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه ما در اقتصاد میتوانیم از مشارکتهای مردمی استفاده کنیم، ابراز کرد: این انقلاب یک انقلاب مردمی است. در بحث آب و برق و ناترازی انرژی، اگر مسئولین صادقانه پای کار بیایند و از ظرفیت مردمی استفاده کنند، میتوانند همه گرههای کور را باز کنند.
استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات
خطیب نمازجمعه دیر، خواستار استفاده از ظرفیت صنایع و بنگاههای کوچک و منابع مردمی در حل مشکلات شد و بیان کرد: به طور مثال، اگر از توان مردم در ایجاد پنلهای خورشیدی غافل شویم، مشکلات ادامه پیدا میکند. این مناسبتها بیدارباشی برای همه ما مسئولین است. البته از راهاندازی چند مجموعه (نیروگاه خورشیدی) در شهرستان تشکر میکنیم اما باید سرعت این کارها بیشتر و اقدامات این چنینی گسترش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان یادآور شد: خود دشمنان اعتراف میکنند که جوانان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه بیدار شدهاند. این جوان ما یک شخصیت جدید سیاسی و اجتماعی پیدا کرده است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
تقویت برنامههای فرهنگی در ایام اربعین
سعیدی با تسلیت ایام اربعین حسینی، خواستار بصیرتافزایی و تغذیه معنوی و فرهنگی در برنامهها شد و گفت: این روزها در پیادهروی اربعین، نه تنها عراقیها، بلکه همه کشورها به زائران ایرانی افتخار میکنند که این عزت را خدا و اطاعت از قرآن و اهلبیت و لبیک به امام زمان (عج) و نایب امام زمان (عج) به ما داده است و باید قدر بدانیم. امسال عزت امت و ملت ایران افزوده شده است.
وی ضمن تقدیر از هماهنگیها و همکاری دولت و ملت عراق و مسئولان ایرانی در سفر زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: هم در راهپیمایی دلدادگان اربعین که در شهر دیر است و هم در مراسم دهه آخر صفر، برنامههای فرهنگی پربار باشد.
امام جمعه موقت دیر تأکید کرد: همانطور که موکبها برای کارهای دیگر فعال هستند، در بحث محتوای فرهنگی نیز برنامهریزی شود.
وی با اشاره به تشکیل شورای دفاع گفت: این اقدام یک کار ارزشمند است. با توجه به حساسیت و موقعیتی که الان جهان اسلام، خصوصاً کشور ما دارد، این مجموعه که متشکل از نیروهای ارزشمند نظام است و خصوصاً نیروهای مسلح ما در آن حضور دارند، قطعاً فواید ارزشمندی خواهد داشت.
سعیدی درباره تصویب طرح آمریکایی مبنی بر خلع سلاح مقاومت در دولت لبنان عنوان کرد: ایران از مظلوم و جبهه مقاومت حمایت میکند اما به جز نقش هدایتگری، در امور کشورهای دیگر دخالت نکرده و نخواهیم کرد، البته باید از این وقایع درس بگیریم که چگونه برخی از کشورهای اسلامی و مسلمین در دام افتادهاند. قدر امام زمان (عج) و نایب ایشان و اهلبیت را بدانیم. امتی که امام ندارد، راه را از بیراهه تشخیص نمیدهد.
نقش رهبری در جنگ ۱۲ روزه
وی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه اخیر یادآور شد: اگرچه دشمن تعدادی از سرداران ما را در یک سحرگاه از ما گرفت و تعدادی از مردم را به شهادت رساند، اما مقام معظم رهبری با مدیریت خود استوار ایستاد و با تأسی به امام خمینی (ره) و اهلبیت علیهم السلام، در کمتر از چند ساعت نیروهای جدید را جایگزین و نهتنها خلأها را پر کرد بلکه فرمان جنگ صادر کردند و ۱۲ روز در میدان و کمینگاه دشمن بود و دشمن را ناکام گذاشت. دشمن نه تنها به اهدافش نرسید بلکه زیرساختهایش هم درهم کوبیده شد و کار به جایی رسید که برای آتشبس و پایان دادن این جنگ التماس کرد.
سعیدی با اشاره به وضعیت مردم غزه ابراز کرد: در شرایطی که مردم غزه به خاک و خون کشیده و شهید میشوند، کشوری بزرگترین پیمان گازی را با اسرائیل میبندد. بی ولایتی و نداشتن ولی فقیه، انسان را از صف امام حسین (ع) جدا کرده و به صف عمر سعد و یزید میبرد. امیدواریم مسلمانها بیدارتر شوند و به زودی شر آمریکا و اسرائیل از سر جامعه اسلامی برطرف شود.
وی درباره اختلال ایجاد شده در اینترنت و خطوط تلفن در بندر دیر و جنوب استان در چند روز قبل گفت: این موضوع اهمیت توجه به زیرساختها و پدافند غیرعامل را به ما مسئولین یادآوری میکند. حوادث پیش میآیند اما ما باید مواظب باشیم. باید به نحوی برنامهها و پدافند غیرعامل را تنظیم کنیم که اگر در جایی آسیب دیدیم، سریع از جایی دیگر مشکلات مردم را پیگیری کنیم.
سعیدی با اشاره به پیگیری موضوع از سوی امام جمعه دیر عنوان کرد: از صبر و حوصله مردم تشکر میکنیم. امام جمعه به بنده مأموریت دادند که از طرف وی بابت این مسئله از مردم شهر و شهرستان عذرخواهی کنم.
مسئولان مردم جنوب را دریابند
وی تأکید کرد: ضمن اینکه مردم در مصرف آب و برق صرفهجویی میکنند، مسئولین هم در راهاندازی آبشیرینکن و حل مشکل آب شهر و کم شدن ساعات قطع برق فکری کنند.
سعیدی گفت: دیروز عزیزی به من گفت ما بچهمان را در گرمای شهر دیر وقتی که برق قطع میشود، میبریم جلوی درب باز یخچال که از دست نرود.
وی تأکید کرد: من به نماینده مجلس، نمایندگان استان، مسئولیتی که در رأس امور هستند و به شخص رئیس جمهور عرض میکنم ما دنبال یار جمع کردن نیستیم. مسائل شهرستان را چندین بار از این تریبون اشاره کردیم. متأسفانه کار به جایی رسیده که طرف تخت پدر پیر و مریضش را از شدت گرما و قطع بودن برق، مقابل یخچال فریزر میگذارد، شاید اندک هوای سردی بیاید تا برق وصل شود، این کار درستی نیست.
سعیدی عنوان کرد: این کوتاهیها و کمتوجهی – نمیگویم بیعدالتی و بیانصافی چون رعایت میکنند – باعث شده مردم اینگونه اذیت شوند. دوستان حتماً این مطلب را به مسئولان بالا برسانند و منعکس کنند؛ واقعاً مردم دچار مشکل هستند.
وی افزود: عزیزان در شهرستان میگویند برای قطعیها کاری از دست ما برنمیآید، دستور از بالاست. این بالا کجاست؟ بالا رئیسجمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و وزرا و استاندار و مجمع نمایندگان هستند، بنشینند تصمیم بگیرند. همانطور که ما در زمستان گاز ماشین خود را تعطیل میکنیم تا گاز در زمستان به مناطق سردسیر برسد، الان هم انتظار است که به داد ما برسند.
