متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن روز خبرنگار را به یکایک فعالان عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی تبریک میگویم و امیدوارم قلمها و قدمهای همه اهالی رسانه در مسیر آگاهی و روشنایی برقرار و پردوام باشد.
در عصر حاضر که گردش آزاد و مسئولانه اطلاعات نهتنها یک حق، بلکه ستون فقرات جامعهای پویا و بالنده است، این خبرنگاران شریف و اصحاب متعهد رسانه هستند که در بزنگاههای حساس، با شجاعت و پایمردی، نبض جامعه را در دست گرفته و با روایتهای دقیق و بهنگام، در تقویت انسجام ملی و نمایش آن، نقشی انکارناپذیر و ماندگار ایفا میکنند. این موقعیتشناسی مسئولانه بهویژه در ۱۲ روز تجاوز رژیم صهیونیستی به میهنمان مانع از آن شد که غبار فتنههای خارجی، حقیقت را از دیدگان ملت پنهان کند. تاریخ این مرز و بوم گواهی خواهد داد که اصحاب رسانه در این سرزمین، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عشق بیدریغ خود به ایران را بار دیگر، بی هیچ چشمداشت و منتی، در میدان عمل به اثبات رساندند.
اینجانب باور دارم که برای رهایی ایران از گزند فساد، تفرقه و توطئههای پیچیده خارجی، راهی جز اعتماد به رسانههای داخلی و تقویت مرجعیت خبری روزنامهنگاران و خبرنگاران خودی نیست. تنها با تکیه بر توان و صداقت اصحاب رسانه و خبرنگاران داخلی است که میتوانیم مرجعیت رسانهای را از دست دشمنان قسمخورده این آب و خاک بیرون بیاوریم.
امروز بر همه ماست تا علیرغم همه سختیها با عزمی راسختر از پیش، به تعهد ملی و حرفهای خود ادامه دهیم، از تخریب و تفرقه بپرهیزیم، و بنا را بر تعامل، اعتماد، وفاق و نقد سازنده بگذاریم. اعتقاد راسخ دولت چهاردهم بر آن است که رسانههای متعهد و مسئول میتوانند نقشی چشمگیر در اصلاح کژیها و ناراستیها ایفا کنند.
در یک سال گذشته حضور مسئولانه و قلم متعهد خبرنگاران مایه دلگرمی دولتمردان بوده و امید است این حضور مبارک در ادامه مسیر مستمر و پابرجا باشد.
