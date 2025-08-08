به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران برای حضور در رقابتهای لیگ زیر ۲۳ سال ملتهای آسیا راهی کشور چین میشوند. این رقابتها از ۲۰ الی ۲۶ مرداد در شهر هاندان چین برگزار خواهد شد. ۶ تیم ایران، مغولستان، چین، ژاپن، مالزی و قزاقستان در دو بخش دختران و پسران در این رقابتها حضور خواهند داشت. تیمها در ۶ رقابت مجزا در ۶ روز با هم به رقابت میپردازند و در پایان، قهرمان هر روز مشخص خواهد شد.
اعضای تیمهای ملی ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
دختران:
مهلا عابدی
مریم کریم سرمدی
شمیم نوری
مهسا کرانی
عسل نسترن تهرانی
پسران:
پیتر گریگوریان
امیر حسین یازرلو
سید محمد غفاری
مازیار نبی
علیرضا شریفی
سحر نجفی -آرمین سلیمانزاده و
بهرام سعیدیان بعنوان کادر این تیم را همراهی میکنند.
تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند. ملیپوشان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامهریزی از سال گذشته به این رقابتها اعزام خواهند شد.
نظر شما