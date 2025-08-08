به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران برای حضور در رقابت‌های لیگ زیر ۲۳ سال ملت‌های آسیا راهی کشور چین می‌شوند. این رقابت‌ها از ۲۰ الی ۲۶ مرداد در شهر هاندان چین برگزار خواهد شد. ۶ تیم ایران، مغولستان، چین، ژاپن، مالزی و قزاقستان در دو بخش دختران و پسران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. تیم‌ها در ۶ رقابت‌ مجزا در ۶ روز با هم به رقابت می‌پردازند و در پایان، قهرمان هر روز مشخص خواهد شد.

اعضای تیم‌های ملی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دختران:

مهلا عابدی

مریم کریم سرمدی

شمیم نوری

مهسا کرانی

عسل نسترن تهرانی

پسران:

پیتر گریگوریان

امیر حسین یازرلو

سید محمد غفاری

مازیار نبی

علیرضا شریفی

سحر نجفی -آرمین سلیمان‌زاده و

بهرام سعیدیان بعنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.

تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند. ملی‌پوشان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامه‌ریزی از سال گذشته به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.