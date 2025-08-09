تقویت ناوگان راهداری خراسان رضوی با تحویل ۷ کامیونت ویژه تجهیز شده

مجتبی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر مدیرکل ۷ دستگاه کامیونت راهداری مجهز به تجهیزات ویژه خدمات راهداری از سوی سازمان راهداری به این استان اختصاص یافت.
رئیس اداره ماشینآلات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اعلام این که این ناوگان جدید با هدف ارتقای خدمات نگهداری، ایمنی و پشتیبانی در گشتهای راهداری به کار گرفته میشود، بیان کرد: بهمنظور تقویت ناوگان راهداری استان، تعداد هفت دستگاه کامیونت راهداری به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال با پیگیریهای مدیرکل محترم از سوی سازمان مرکزی به این اداره کل تحویل شد.
وی افزود: یکی از این خودروها بهعنوان خودرو آتشنشانی در نظر گرفته شده و در سال جاری به تجهیزات مربوطه مجهز خواهد شد.
محمودی با اشاره به تجهیز تخصصی سایر کامیونتها اظهار داشت: ۶ دستگاه دیگر با صرف هزینهای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال به کاربری نگهداری تأسیسات و ایمنی راهداری تجهیز شدهاند.
رئیس اداره ماشینآلات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی ادامه داد: این کامیونتها به مجموعهای از تجهیزات تخصصی از جمله ژنراتور برق، دستگاه جوش، کارواش، سنگ فرز، هوابرش، پمپ باد، هیلتی، جرثقیل، مخزن آب، پتک، جعبه بکس برقی و ابزارآلات گوناگون مجهز شدهاند.
وی بیان کرد: این خودروها در تاریخ هفتم مرداد ماه جاری به ادارات راهداری شهرستانهای چناران، رشتخوار، سبزوار، سرخس، قوچان و نیشابور تحویل داده شده تا در قالب گشتهای راهداری مورد بهرهبرداری قرار گیرند و سطح خدمات اجرایی در این حوزه ارتقا یابد.
