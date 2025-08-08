  1. استانها
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

خدمات درمانی به بیش از ۳ هزار مراجعه‌کننده در سه شهرستان مرزی کرمانشاه

کرمانشاه- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: اورژانس بیمارستان‌های شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین به ۳ هزار و ۳۹۷ مراجعه‌کننده خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم مراجعین به مراکز درمانی شهرستان‌های غربی استان همزمان با آغاز موج نخست تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: از ۱۴ مرداد سال جاری تا کنون، اورژانس بیمارستان‌های اسلام‌آباد غرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین در مجموع به ۳ هزار و ۳۹۷ نفر خدمات درمانی ارائه داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۳۴ بیمار به دلیل نیاز به مراقبت بیشتر، تحت نظر قرار گرفته و مداوا شده‌اند و ۲ هزار و ۹۶۳ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی، ترخیص شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت آمادگی مراکز درمانی در ایام پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد زائران اربعین در این منطقه، تیم‌های پزشکی و پرستاری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات‌رسانی، پاسخگوی نیازهای درمانی زائران و هم‌استانی‌های عزیز باشند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اورژانس‌های بیمارستانی، سایر بخش‌های درمانی و پشتیبانی نیز به‌منظور مقابله با هرگونه شرایط اضطراری تجهیز شده و هماهنگی‌های لازم با اورژانس پیش‌بیمارستانی، هلال‌احمر و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است.

این مقام مسئول از زائران و مردم منطقه خواست در صورت بروز هرگونه علائم بیماری یا مشکلات جسمانی، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند تا خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنان ارائه شود.

