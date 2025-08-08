کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم مراجعین به مراکز درمانی شهرستانهای غربی استان همزمان با آغاز موج نخست تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: از ۱۴ مرداد سال جاری تا کنون، اورژانس بیمارستانهای اسلامآباد غرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین در مجموع به ۳ هزار و ۳۹۷ نفر خدمات درمانی ارائه دادهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۳۴ بیمار به دلیل نیاز به مراقبت بیشتر، تحت نظر قرار گرفته و مداوا شدهاند و ۲ هزار و ۹۶۳ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی، ترخیص شدهاند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت آمادگی مراکز درمانی در ایام پیشرو تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد زائران اربعین در این منطقه، تیمهای پزشکی و پرستاری در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا ضمن حفظ کیفیت خدماترسانی، پاسخگوی نیازهای درمانی زائران و هماستانیهای عزیز باشند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اورژانسهای بیمارستانی، سایر بخشهای درمانی و پشتیبانی نیز بهمنظور مقابله با هرگونه شرایط اضطراری تجهیز شده و هماهنگیهای لازم با اورژانس پیشبیمارستانی، هلالاحمر و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است.
این مقام مسئول از زائران و مردم منطقه خواست در صورت بروز هرگونه علائم بیماری یا مشکلات جسمانی، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند تا خدمات لازم در کوتاهترین زمان ممکن به آنان ارائه شود.
