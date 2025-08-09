بیش از ۳۰۰ مصدوم تصادفی در هفته دوم مرداد در چهارمحال و بختیاری

محمود شمسی‌پور دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصدومیت ۳۵۹ نفر ناشی از تصادفات، در هفته گذشته در چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: مجموع این تصادفات ۶ نفر فوتی برجای گذاشته است.

وی همچنین به غرق‌شدگی چهار نفر در رودخانه‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: دو نفر از افراد غرق شده قبل از رسیدن آمبولانس فوت نموده و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ۴ هزار و ۴۹۳ مورد تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵، طی هفته دوم مرداد ماه سال جاری، ادامه داد: از این تعداد ۹۰۰ مورد منجر به اعزام، شد، به ۳۶۱ مورد مشاوره تلفنی داده شده که ۶۷ مورد از آنها مزاحمت تلفنی بوده است.

شمسی‌پور بیان کرد: طی این مدت ۲۰ بیمار قلبی، ۶۶ بیمار تنفسی، ۳۲ بیمار با تشنج، سه بیمار با مسمومیت با co و سه بیمار نیز با انسداد راه هوایی، به مراکز درمانی استان منتقل شدند.