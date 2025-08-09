هنر در سایه جنگ؛ نشستی درباره ادبیات، نقاشی و زندگی در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جامعهشناسی هنر انجمن جامعهشناسی ایران به همکاری با گروه انسانشناسی و فرهنگ و آکادمی هنر شمسه، نشست تخصصی «هنر در سایه جنگ» را برگزار میکند. این رویداد علمی و فرهنگی با هدف بررسی تأثیرات جنگ بر تولید هنری و نقش هنر در مقاومت، زندگی روزمره و بازتاب واقعیتهای اجتماعی در منطقه خاورمیانه، میزبان سه سخنران برجسته در حوزههای ادبیات، نقاشی و جامعهشناسی هنر خواهد بود.
سخنرانیهای این نشست با موضوعاتی چون «رمان فلسطینی، جنگ و ادبیات پایداری» توسط عظیم طهماسبی، «هنر و جنگ از منظر تبارشناسی نقاشی» توسط هادی مؤمنی، و «هنر، جنگ و زندگی روزمره در خاورمیانه» به رویکرد محمدرضا مریدی همراه خواهد بود. این گفتوگوی چندبُعدی به تحلیل نقش هنر در شرایط بحرانی و جنگی، و همچنین بازتاب هویت، مقاومت و حافظه جمعی در آثار هنری میپردازد.
رویداد «هنر در سایه جنگ» روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در آتلیه شن، واقع در بلوار کشاورز، رو به روی بیمارستان ساسان، پلاک ۹۴، طبقه سوم ساختمان کاخ (زنگ ششم) برگزار میشود و دبیری آن را محمد علیپور برعهده دارد. علاقهمندان به مطالعات فرهنگی، جامعهشناسی هنر و انسانشناسی میتوانند برای شرکت در این نشست به صفحه انجمن جامعهشناسی ایران به نشانی @iran_sociology مراجعه کنند.
نظر شما