به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در ششصد و سیامین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران فیلم سینمایی «شیرینی شانس» (۱۹۶۶) ساخته بیلی وایلدر ساعت ۱۸ دوشنبه ۲۰ مرداد در سالن ناصری این مجموعه به نمایش درمیآید.
پس از نمایش این فیلم ۱۲۵ دقیقهای نشست نقد و بررسی آن با حضور محمد هاشمی مدرس دانشگاه و منتقد سینما برگزار میشود.
وایلدر در این کمدی سیاه، داستان یک وکیل و برادر زنش را روایت میکند که با صحنهسازی یک تصادف ساختگی، قصد دارند از بیمه خسارت بگیرند.
جک لمون، والتر ماتائو، ران ریچ، کلیف اوزموند، جودی وست، لورن تاتلد و زیگ رومان از بازیگران این فیلم هستند.
«شیرینی شانس» نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال شد و والتر ماتائو برای بازی در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این فیلم میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
