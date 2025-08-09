  1. اقتصاد
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

آغاز به کار جدیدترین صندوق طلا با معافیت از مالیات سوداگری و سفته‌بازی

صندوق طلای «رز» از فردا ۱۹ مرداد کار خود را آغاز می‌کند؛ این صندوق معاف از مالیات سوداگری است و از طریق همه کارگزاری‌های بورسی قابل خرید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق طلای رز به‌طور هم‌زمان در سکه و شمش‌های طلا با پشتوانه بانک مرکزی و بورس کالا سرمایه‌گذاری می‌کند. مهم‌ترین مزیت این صندوق، معافیت از مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است.

طبق قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، خرید و فروش هرگونه طلا در بازه‌ای کمتر از یک سال مشمول مالیات می‌شود؛ اما صندوق‌های طلا مانند «رز» از این مالیات معاف هستند، و این به معنای نقدشوندگی بالا و خرید و فروش آسان و بدون هزینه‌های اضافی است.

چگونه در صندوق طلای «رز» سرمایه‌گذاری کنیم؟

در صورت داشتن کد بورسی:

۱. ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری
۲. رفتن به بخش جستجو و وارد کردن نماد «رز»
۳. خرید به میزان دلخواه، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۸

در صورت نداشتن کد بورسی:

۱. تماس با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶
۲. دریافت کد بورسی از طریق کارگزاری بانک پاسارگاد
۳. خرید واحدهای صندوق طلای «رز»

«صندوق طلای رز» توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج مدیریت می‌شود که بیش از ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری با مجموع ۴۴۰ هزار میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد.

