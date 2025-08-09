  1. استانها
ردیابی آفت مگس مدیترانه در ۵۱۴ هکتار از باغات سوادکوه

سوادکوه - مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه از ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در ۵۱۴ هکتار از اراضی باغی این شهرستان خبر داد.

محمد علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایستگاه‌های پیش‌آگاهی به منظور پایش و مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در شهرستان سوادکوه در حال فعالیت هستند.

وی افزود: تعدادی مگس میوه مدیترانه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۴ در تله‌های نصب شده در این ایستگاه‌ها شکار شده است.

سلیمانی با اشاره به اهمیت ردیابی و مبارزه با این آفت، اظهار داشت: با توجه به خسارت‌زا بودن مگس میوه مدیترانه‌ای، ردیابی و شناسایی به موقع این آفت و انجام اقدامات کنترلی، نقش مهمی در حفظ سلامت محصولات باغی و جلوگیری از خسارت اقتصادی به باغداران دارد.

وی همچنین از باغداران خواست تا با مراجعه به کارشناسان جهاد کشاورزی، اطلاعات لازم در خصوص روش‌های مقابله با این آفت را کسب کرده و اقدامات مناسب را در باغ‌های خود به کار گیرند.

